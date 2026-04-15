HIV vakalarında artış

Son yıllarda HIV'in en çok artış gösterdiği ülkelerden biri Türkiye.

Yalnızca Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yıl başından bu yana 30'a hasta tanı aldı. Hastaların çoğunda hastalık ileri evrede, başka nedenlerle hastaneye yattıklarında tespit ediliyor.

45 BİNDEN FAZLA KİŞİ HIV

HIV, bağışıklık yetmezliğine neden oluyor.

2024 yılı verilerine göre, Türkiye'de HIV ile yaşayan 45 binden fazla kişinin olduğu biliniyor. Ancak yıllarca hastalığını bilmeden yaşayan çok sayıda kişi olduğu için kesin sayı öngörülemiyor.

Damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalma korkusu, hastalıktan şüphe duyanların da testten uzak durmasına, tanı almamasına neden oluyor.

“HAFTADA 2-3 HASTA”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan NTV'ye yaptığı açıklamalarda HIV vakalarının hiç azalmadan artarak ilerlediğini dile getirip "Haftada 2-3 hasta geldiği bile oluyor." dedi.

Eşlere bulaşın söz konusu olduğuna dikkat çeken Akhan, HIV'in belirtilerinden bahsetti. Birden iki bacağın tutmaması gibi nörolojik semptomların altını çizen Akhan, "Bazen gözde görme kaybı ya da solunum problemleri oluyor." diye konuştu.

Toplumda normal bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğine de işaret eden Akhan, "Bu kronik viral bir enfeksiyon ve tedavisi var." dedi. Ayrıca Akhan, hastaların çoğunun başka nedenlerle ileri evde hastanede yattığını sözlerine ekledi.

ÜCRETSİZ TEST MERKEZİ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de bu ay itibarıyla ücretsiz ve anonim bir test merkezi açıldı. Erken teşhis ve düzenli tedavi, hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor.