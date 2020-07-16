Hıyarcıklı veba Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'de görüldü

Corona virüs salgını devam ederken hergün yeni bir salgın tehlikesi beliriyor.



Temmuz ayının başında Moğolistan ve Çin'den gelen hıyarcıklı veba vakalarına bir yenisi de Pasifik Okyanusu'nun diğer tarafında yer alan ABD'den eklendi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde 11 Temmuz tarihinde bir sincapta hıyarcıklı vebaya rastlandığı bildirildi.



Hıyarcıklı veba, Çin'den Avrupa'ya kadar 50 milyon insanın ölümüne neden olan büyük veba salgınıyla aynı tür.



Tarihte Kara Ölüm olarak adlandırılan bu hastalığın kontrolü için ABD'li sağlık yetkilileri önlem uyarısında bulundu.



Gelişen sağlık uygulamaları ve antibiyotikler nedeniyle hıyarcıklı veba ortaçağdaki kadar tehdit arz etmiyor. Ancak hastalık hayvanlardan insanlara kolayca bulaşabiliyor.



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde her yıl bin ila 2 bin arasında hıyarcıklı veba vakası tespit ediliyor. Vebanın tedavi edilmediği takdirde akciğerlere sıçradığı ve zatürreye sebep olduğu belirtiliyor.



Moğolistan Temmuz başında görülen salgında 15 yaşında bir çocuğun öldüğü iddialarını doğruladı. Sincap eti tüketen çocuğun hayatını kaybettiği ve ikisi arkadaşı toplamda 15 kişinin karantinada olduğu açıklandı.

