Hormon bozukluğu nedir? Hormon bozukluğu belirtileri nelerdir? Hormon bozukluğu nedenleri ve tedavisi

HORMON BOZUKLUĞU NEDİR?



Çoğunluğu beyindeki hipofiz bezi tarafından kontrol edilen ve vücudun farklı noktalarındaki salgı bezleri tarafından salgılanan hormonlar, vücutta pek çok kritik görevde rol oynar.



Vücut ısısının düzenlenmesinden adet döngüsünün sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine, zihnin uykuda dinlenebilmesinden olumsuz duygularla baş edebilmeye kadar pek çok görev, hormonlar tarafından gerçekleştirilir. Hormonlar ayrıca vücudun ergenliğe girmesini, büyümesini ve sağlıklı bir şekilde üremesini de sağlar.



Beyinde, hipofiz bezinde, salgı bezlerinde ya da çeşitli organlarda bulunan kimi rahatsızlıklar ya da anomaliler, hormonların dengeli ve doğru düzeyde salgılanamamasına yol açabilir. Bu durum, hormon bozukluğu olarak tanımlanır ve son derece kritiktir.



Hormon bozukluğu yaşayan kişiler, çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Vücudun aşırı tüylenmesi, ergenlik döneminin gerçekleşmemesi, uyku düzeninin oturmaması, adet döngüsünün oluşmaması ve kısırlık, hormon bozukluğundan kaynaklanabilen sorunların yalnızca birkaçıdır. Bu sebeple, sağlıklı bir yaşam isteyen herkesin hormon seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmelerinde büyük yarar bulunur.

HORMON BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Hormonlar, vücuttaki çok fazla işlevi kontrol eder ve bu sebeple de hormon bozukluğunun pek çok farklı belirtisi olabilir. Hormon bozukluğu belirtileri erkek ve kadınlarda farklı şekillerde de gözlemlenebilir.



Kadınlarda üreme sistemini etkileyen hormon bozukluğu sorunlarında karşılaşılan belirtiler ise şunlardır:



- Göğüslerde hassasiyet oluşması,

- Aşırı sıcaklama ve geceleri terleme, tüylenmede artış,

- Vajinanın doğal yapısını kaybetmesi ve kuruması,

- Hızlı bir şekilde kilo almak ya da vermek,

- Klitoriste genişleme,

- Adet döngüsünün düzensiz ve acılı bir şekilde gerçekleşmesi,

- Kemik erimesi,

- Gözlerin sık sık kuruması,

- Gün içinde konsantrasyon kaybı yaşanması,

- Yoğun ishal ya da şiddetli kabızlık,

- Depresif ve olumsuz bir ruh hali.

Tiroit hormonları da üreme fonksiyonlarını etkiler; bozukluğunda hipo ya da hipertiroidizm bulguları olabilir. Bunlar hipotiroidizm durumunda üşüme, halsizlik, uyku hali, depresyon, kuru cilt gibi bulgular iken, tam tersi bulgular hipertiroidizm halinde görülür. Ancak her iki durum da üreme ve adet döngülerini etkiler.

Üreme sisteminde oluşan hormonal bozukluklar, cinsel yaşamın kalitesinden doğurganlığa, genel psikolojiden vücut direncine kadar pek çok farklı noktayı etkiler. Bu sebeple de yukarıdaki belirtilerin birkaçını yaşayan kadınların hormon bozukluğu şüphesiyle en yakın zamanda uzman bir hekime başvurmaları büyük önem taşır.

HORMON BOZUKLUĞU TEDAVİSİ



Hormon bozukluğunun önemli bir kısmı, çeşitli tedavi yöntemleriyle giderilebilir ve sorunun çözülmesiyle birlikte bozukluğun yol açtığı sağlık problemleri de kendiliğinden geçebilir.



Eğer yeterli şüphe oluşursa, hormon bozukluğu testi uygulanır. Vücuttaki hormon seviyesini detaylı bir şekilde analiz edebilen testler, hangi hormonun ne seviyede salgılandığını net bir şekilde ortaya koyar.



Testler sonucunda hormon bozukluğunun teşhis edilmesi durumunda, farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Hem erkeklerde hem de kadınlarda hormon bozukluğu tedavisi, ağırlıklı olarak hormon takviyesi şeklinde gerçekleşir.



Kimi durumlarda hormonun salgılanmasına ilgili salgı bezinde tümör, kist ya da enfeksiyon gibi zararlı unsurlar oluşması da engel olabilir. Eğer böyle bir problem tespit edilirse, sorunun çözümü için medikal ya da cerrahi müdahale yöntemlerinden uygun olan seçilir.

