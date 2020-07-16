Huzursuz bacak sendromu nedir? Huzursuz bacak sendromuna ne iyi gelir?

Huzursuz bacak sendromu, kadınlarda ve erkeklerde görülebilen yaygın bir sinir sistemi hastalığıdır. Hastalar tarafından genellikle tam olarak tariif edilemeyen bir hastalık olmakla birlikte ayak ve bacak bölgesinde, bazı hastalarda ise kollarda kaşıntı, ürperme, ağrı, yanma ve karıncanma gibi semptomlarla karakterize bir hastalıktır.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?

Huzursuz bacak sendromu hastalığına yakalanan bireylerde görülen belirtiler genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir:



-Bacaklarda ve ayaklarda huzursuzluk hissi

-Huzursuzluk hissiyatından kaynaklı sürekli olarak hareket etme ihtiyacı

-Gece saatlerinde artış gösteren ağrı ve rahatsızlık hissi

-Hissedilen ağrı ve huzursuzluğun hastalıktan etkilenen bölgenin hareket ettirilmesi ile kısa süreliğine azalması hissi

-Bacaklarda istemsiz seğirmeler

HUZURSUZ BACAK SENDROMU ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Huzursuz bacak sendromu hastalığı temel olarak 2 alt gruba ayrılır:



İdyopatik Huzursuz Bacak Sendromu: Huzursuz bacak sendromunun bu çeşidinde hastalığın tam olarak nedeni bilinememektedir. Genetik kaynaklı idyopatik huzursuz bacak sendromu ve ailevi olmayan huzursuz bacak sendromu olarak ikiye ayrılabilir.



İkincil Tip (Sekonder) Kuzursuz Bacak Sendromu: Hastalığın bu çeşidinde huzursuz bacak sendromu, bireyde bulunan herhangi başka bir rahatsızlıktan kaynaklı olarak ortaya çıkar. Bu hastalık; polinöropati, böbrek hastalığı, parkinson, anemi, gebelik, vitamin veya mineral eksikliği veya bazı romatizmal hastalıklar olabilir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDEN OLUR?

Huzursuz bacak sendromunun genetik temelli olduğu ve ailesinde bu hastalık öyküsü bulunan kişilerin risk grubunda yer aldığı bilinmektedir.

Genetik kaynağının dışında hastalık pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenlerin kontrol altına alınmasıyla, hastalarda önemli ölçüde rahatlama görülmektedir.



Huzursuz bacak sendromuna yol açan nedenler şöyle sıralanabilir:



-B12 vitamini eksikliği

-Diyabet

-Böbrek yetmezliği

-Magnezyum ya da folik asit eksikliği

-Sigara kullanımı

-Bazı ilaçlar

-Parkinson

-Üre kreatinin eksikliği

-Kas hastalıkları

-Fibromiyalji

-Dolaşım bozuklukları

-Stres

-Hareketsizlik

-Çeşitli cerrahi operasyonlar

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Huzursuz bacak sendromu yaşayan hastalar, genellikle rahatsızlık gece uyurken ortaya çıkmasıyla doktora başvuruyor.

Huzursuz bacak sendromu, genellikle dinlenme halindeyken özellikle de uykuya geçişte bacaklarda tarif edilemeyen huzursuzluk, karıncalanma, yanma, batma ve ağrı hissinin meydana gelmesiyle ortaya çıkar.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU TEDAVİSİ

Hastalığın altında yatan demir eksikliği, anemi gibi herhangi bir sorun olması durumunda öncelikli olarak bu sorunun giderilmesine yönelik bir tedavi planı uygulanmalıdır. Bunun haricindeki durumlarda masaj, sıcak ve soğuk kompres uygulamaları, egzersiz ve ilaç tedavilerinden yararlanılabilmektedir. Beslenmenin de büyük önem taşıdığı bu hastalıkta kafein gibi hastalığı tetikleyen maddelerin diyetle alımının kontrol altında tutulmasında fayda vardır.

BACAK KEMİĞİNDEN ÇENE YAPTILAR