Huzursuz bacak sendromu; özellikle geceleri istirahatte ortaya çıkan, etkilenen bacağı hareket ettirme ihtiyacı ile birlikte baldır ve ayaklarda hatta bazen kollarda uyuşma, karıncalanma, uyuşukluk, yanma, iğnelenme, ağrı ile kendini gösteren nörolojik bir rahatsızlık. Genellikle her iki bacağı birden etkileyen hastalık nadiren kollara, ellere ve vücudun başka bir yerine yayılabiliyor. Erken başlayan huzursuz bacak sendromu genetik geçişli olabiliyor.





ŞİKAYETLER GECELERİ ARTIYOR



Huzursuz bacak sendromu olan hastaların birçoğunda uyku sırasında belirli aralıklarla bacaklarda ortaya çıkan periyodik ve istemsiz bacak hareketlerinin söz konusu olduğunu belirten Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, “Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır. Birçok hastada uyuşukluk ve huzursuzluk, akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde daha rahatsız edici olur. Hareketsizlik ile şikayetler artar, hareketle birlikte de zaman içinde azalır. Bacaklarda huzursuzluk, uyuşma, yanma, ağrı hissedildiğinde, yataktan kalkıp ev içinde yürüyüşler yapmak yararlı olabilir. Fakat şeker hastalarında sık görülen polinöropatide, uyuşukluk ve yanma şikayetleri hareketle de değişmez. Hastalığın şiddeti hastadan hastaya farklılık göstererek, zaman içinde artıp azalabilir” diyor.



ŞİKAYETLERE YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!



Huzursuz bacak sendromunun nedeni tam olarak bilinmiyor. İncelemelerde “dopamin” adlı maddenin beynin bazı bölgelerinde azaldığı görülmüş. Bunun yanında;



1. Şeker hastalığı,

2. Hamilelik,

3. Tiroit bezinin az çalışması ya da çalışmaması,

4. Ağır metal toksinlere maruz kalmak,

5. Sinir iltihapları,

6. Bazı hormonal hastalıklar,

7. Kansızlık ve demir eksikliği,

8. Sigara içmek,

9. Gereğinden fazla kafein tüketmek,

10. Alkol,

11. Vitamin ve mineral eksikliği ile ilişkili olabilen böbrek yetmezliği,

12. Bacaklarda dolaşım bozukluğu ve varis,

13. Antidepresan ve mide koruyucular gibi bazı ilaçlar, hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açabiliyor.