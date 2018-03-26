Huzursuz bağırsak (İBS) şikayetlerini azaltan 7 öneri

En belirgin belirtisi kramplı ağrı olan huzursuz bağırsak sendromunda (İBS) ağrı, tüm karında olabiliyor ancak alt karında ve özellikle sol tarafta daha sık görülüyor. Stres ve özellikle bazı yiyecekler, ağrıyı ve rahatsızlığı artırıyor. Bağırsakların boşaltılması ile genellikle ağrı azalıyor, bazı hastalarda ishal ve kabızlık da ağrıya eşlik edebiliyor.



Özellikle kadınlar ile kaygı bozukluklarına yatkın kişilerin daha çok risk altında olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu, şikayetlerin çoğu zaman laktoz intoleransı ile karışabildiğini dile getirdi, şunları söyledi:



“Bu nedenle İBS tanısının konulabilmesi için hastanın başka bir sorunu olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bazen geçirilen mide bağırsak enfeksiyonları sonucu da huzursuz bağırsak sendromu gelişebilmektedir.”



ŞİKAYETLERİ TETİKLEYEN SEBZE VE MEYVELERE DİKKAT!



İBS tansı konulan hastanın tedavisi; diyet, fiziksel egzersiz, stresin kontrolü, spazm azaltıcı ilaçlar ve bazı antidepresanlardan yararlanılarak yapılıyor. Hastanın beslenme düzeni oluşturulurken, bazı sebze ve meyvelerin tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar; süt ve süt ürünleri, sebzelerden; soğan, enginar, kabak, brüksel lahanası, meyvelerden; armut, elma, üzüm, incir, erik, şeftali, karpuz, buğday ve baklagiller. Hastalıkta görülen şikayetleri artıran özellikteki bu besinler gerektiğinde sınırlandırılmalı ve diyet programı, diyetisyen kontrolünde uygulanmalı.



HUZURSUZ BAĞIRSAK ŞİKAYETLERİNİ AZALTMAK İÇİN…



Uzm. Dr. Tülay Kadıoğlu, huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerini azaltan önerilerini ise şöyle aktardı:



Şikayetleri hangi gıdaların artırdığının anlaşılabilmesi için günlük tutulmalıdır.

Büyük porsiyonlu, yağlı ve kızartmalı gıdalardan uzak durulmalıdır.

Kafein ve alkol, kramp ve ishale neden olacağından kısıtlı tüketilmelidir.

Fasulye, lahana, karnabahar, karalahana, brüksel lahanası, soğan gibi gaz yapıcı bazı gıdalar tüketilmemeye özen gösterilmelidir.

Diyetteki çözünen lif oranını artırmak için; turunçgiller, keten tohumu, kuru fasulye ve nohut gibi gıdalar tüketilebilir.

Fazla miktarda lif tüketilmesi bağırsak hareketlerinde huzursuzluk yaratabilir. Diyetteki lif oranı kademeli olarak artırılmalı ve yeterli oranda sıvı tüketilmelidir.

Süt ve süt ürünlerinin tüketimi, rahatsızlık verip vermediğine dikkat edilerek, gerekirse sınırlandırılmalıdır.