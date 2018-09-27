Araştırmalar doğurganlık çağındaki kadınların yüzde 20-46’sının, menopozdaki kadınların ise yüzde 40-69’unun idrar kaçırma sorunu yaşadıklarını gösteriyor. Pek çok kadın idrar kaçırma sorunu sebebiyle kendini sosyal hayattan soyutlayarak ya da evden çıkmayarak kendi çabasıyla çözmeye çalışıyor.



İncontilase (Lazerle İdrar Kaçırma Tedavisi) ile ameliyat, anestezi, kesi ve dikiş olmadan idrar kaçırma probleminin çözülebildiğini aktaran Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç, “Hafif ve orta derecede, stres ve karışık tip idrar kaçırma sorununda, etkili olan bu tedavi yönteminde; Er: YAG lazer teknolojisi sayesinde üretral bölgede (işeme borusu) ve idrar kesesi ön duvarında fototermal (ısı) etkisi ile gerilim ve sıkılaşma sağlanıyor. Hastaların çoğunda tek seans yeterli oluyor ancak bazı hastalarda gerek görülür ise 1 ay sonra bir uygulama daha yapılabiliyor” dedi.



LAZER TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI NELER?



Operasyon öncesi ve sonrasında hiçbir bakım gerektirmez.

Ameliyat, anestezi, kesi ve dikiş gerektirmez.

Uygulama esnasında ve sonrasında acı duyulmaz.

20-25 dakika gibi kısa bir sürede uygulanabilir.

Günlük yaşantıya hemen dönülebilir.

Yüksek başarı oranları ve hasta memnuniyeti sağlayan etkili bir yöntemdir.

Komplikasyon riski ve yan etkisi yoktur.

