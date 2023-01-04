İdrar yolu enfeksiyonu nedir, belirtileri nelerdir? İdrar yolu enfeksiyonu neden olur, ne iyi gelir?

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?



İdrar yolu enfeksiyonunda, idrar yaparken ağrı ya da yanma hissi, sık idrara çıkma ihtiyacı, acil veya aniden idrar yapma ihtiyacı ya da idrarda kan görülmesi gibi belirtiler görülebilir.

Böbrek enfeksiyonunda ise ateş, sırt ağrısı, bulantı ya da kusma gibi semptomlar oluşabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının çoğu antibiyotik haplar ile tedavi edilebilir.

Antibiyotikler, enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek etki gösterir. Mesane enfeksiyonlarında genellikle 3 ila 7 gün arası antibiyotik kullanımı gerekirken böbrek enfeksiyonlarında antibiyotiğin daha uzun süre (2 haftaya kadar) kullanılması gerekebilir.

Basit enfeksiyonlar, ayakta tedavi edilirken böbrek enfeksiyonunda hastaneye yatış gerekli olabileceği için belirtilerin ortaya çıkmasından sonra mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmak gereklidir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonunun en yaygın belirtisi, idrar esnasında veya sonrasında meydana gelen ağrı ve yanma hissidir. Diğer belirtiler arasında sık idrara çıkma, idrarı tam bitirememe, kasıklarda ağrı ve şişlik hissi, bulanık ve ağır kokulu idrar, ateş, bulantı ve kusma yer almaktadır.



İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Havuz, deniz, hamam, sauna gibi ıslak ortamlar, genital akıntı, genital hijyene dikkat edilmemesi, cinsel ilişki, sık partner değişikliği, yetersiz sıvı alımı ve buna bağlı yetersiz idrar çıkışı, vücut direncinin düşmesine neden olabilecek durumlar; kronik hastalıklar, travmalar; idrar yolu anomalileri, idrar yolu tıkanıklıkları, taş hastalıkları, kateter kullanımı, çeşitli doğum kontrol yöntemleri (diyafram gibi) ve menopoz idrar yolu enfeksiyonu nedenlerindendir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?



İdrar yolu enfeksiyonu mevcut olduğunda öncelikle bir hekime muayene olmak gerekir. Hekimin verdiği reçeteye göre ilaç kullanılabilir. Ayrıca kişiler idrar yolu enfeksiyonlarından kurtulmak için;

- Bol miktarda su tüketebilir,

- İdrarı bekletmemeye özen gösterebilir,

- Tuvalet sonrası ön ve arka temizliğini iyi yapabilir,

- Pamuklu yapıda iç çamaşırı giyebilir ve soğuk almamaya özen gösterebilir.

