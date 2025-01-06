İkiz bebek istiyorsanız 35 yaşını bekleyin. Bilim insanları nedenini açıkladı

İkizler insanlık tarihinde nadirdir ve bu nedenle özel görülüyor.

Birçok kültür ikizleri sağlık ve canlılıkla ilişkilendirirken, diğerleri onları yaşam ve ölüm, iyi ve kötü ikiliğinin felsefi bir hatırlatıcısı olarak görür. Bazı ünlü ikizler ulusların doğumuyla da ilişkilendirilir.

Livescience'de yayınlanan makalede, ikiz doğumlarının insanlık tarihindeki yerine ayrıntılı bakıldı.



Son araştırmalar, ikizlerin aslında insanlığın evrimindeki çok eski tarihlerde normal olduğunu gösterdi.

İKİZ DOĞUM STANDARTTI

Günümüzde insanlar da dahil olmak üzere neredeyse tüm primatların genellikle sadece bir yavru doğurmasına rağmen, yaklaşık 60 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da dolaşan en son ortak ata , standart olarak ikiz doğurmuş olabilir.



Son birkaç yıldır primat yavrularının evrimini (her gebelikte kaç yavrunun büyüdüğünü) araştırılıyor. Memeli evrimini ve üreme yaşam tarihini incelemek için hem fosil hem de yakın zamanda yaşamış iskelet koleksiyonlarını kullanıldı.