İkiz bebek istiyorsanız 35 yaşını bekleyin. Bilim insanları nedenini açıkladı
İkiz doğum günümüzde çok yaygın değil ancak, milyonlarca yıl önce insanların ikiz doğum yapması çok normaldi. Yani atalarımız 60 milyon yıl önce genelde ikiz doğum yapıyordu ve bu neredeyse standart haline gelmişti. Şu an doğumların sadece yüzde 3'ü ikiz. Araştırmalar, 35 yaş üstü kadınların ikiz doğum şansının daha yüksek olduğunu gösteriyor.
İkizler insanlık tarihinde nadirdir ve bu nedenle özel görülüyor.
Birçok kültür ikizleri sağlık ve canlılıkla ilişkilendirirken, diğerleri onları yaşam ve ölüm, iyi ve kötü ikiliğinin felsefi bir hatırlatıcısı olarak görür. Bazı ünlü ikizler ulusların doğumuyla da ilişkilendirilir.
Livescience'de yayınlanan makalede, ikiz doğumlarının insanlık tarihindeki yerine ayrıntılı bakıldı.
Son araştırmalar, ikizlerin aslında insanlığın evrimindeki çok eski tarihlerde normal olduğunu gösterdi.
İKİZ DOĞUM STANDARTTI
Günümüzde insanlar da dahil olmak üzere neredeyse tüm primatların genellikle sadece bir yavru doğurmasına rağmen, yaklaşık 60 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da dolaşan en son ortak ata , standart olarak ikiz doğurmuş olabilir.
Son birkaç yıldır primat yavrularının evrimini (her gebelikte kaç yavrunun büyüdüğünü) araştırılıyor. Memeli evrimini ve üreme yaşam tarihini incelemek için hem fosil hem de yakın zamanda yaşamış iskelet koleksiyonlarını kullanıldı.
BEYİN BÜYÜDÜ VÜCUT KÜÇÜLDÜ
Peki ikiz doğumlar ne zaman nadir hale geldi?
Modern insanlar ezici bir çoğunlukla sadece tek bir çocuk doğururlar. Bu çoçuk da büyük bir kafatasına sahiptir. İnsan beyni ve vücut boyutu kesinlikle teknoloji yaratma ve geliştirme yeteneğimizle bağlantılıdır. Paleoantropologlar uzun zamandır ensefalizasyon adını verdikleri şeyi araştırıyorlar : Evrimsel zaman içinde vücut boyutuna göre beyin boyutundaki artışı.
Makaleye göre, en azn 50 milyon yıl önce, bizimki de dahil olmak üzere birçok primat soyu, giderek daha büyük vücutlara ve beyinlere sahip olacak şekilde evrimleşti.
Araştırmaya göre, ikiz doğurmaktan tek yavru doğurmaya geçişin primat soyunda birden fazla kez gerçekleşti. Primatların gebelik başına yalnızca bir fetüs geliştirmesi daha avantajlı olabilir. Çünkü çoklu gebelik anneden daha fazla enerji gerektiriyor ve bebekler daha küçük ve genellikle daha erken doğuyor , yalnızca bir büyük yavru doğuran erken primat ataları hayatta kalma avantajına sahip olmuş olabilir.
35 YAŞ ÜSTÜ DOĞUMDA İKİZ ŞANSI YÜKSEK
ABD'de ikiz oranları son 50 yılda neredeyse iki katına çıktı, bunun bir kısmı yardımcı üreme teknolojilerindeki gelişmelerden kaynaklanıyor . Günümüzde canlı doğumların yaklaşık %3'ü ikizdir, ancak son araştırmalar oranlarda düşüş olduğunu göstermekte. ABD'deki kadınların rutin olarak 30'lu yaşlarında çocuk sahibi olması bunu daha da karmaşık hale getiriyor. Makaleye göre, doğurganlığın ileri evrelerindeki kadınların (yani 35 yaş üstü herkes) ikiz sahibi olma olasılığı daha yüksek.
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