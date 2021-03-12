İkiz doğumları tarihin zirvesine ulaştı

OXford Üniversitesi'nden araştırmacılar, son 40 yılda kısırlık tedavisindeki gelişmelerin artış göstermesiyle ikiz doğum oranın üçte bir oranında arttığını açıkladı.



Döllenmiş bir yumurta kendiliğinden ikiye bölündüğünde tek yumurta ikizleri, anne karnında aynı anda her ikisi de döllenmiş iki yumurta bulunduğunda ise çift yumurta ikzileri meydana geliyor. Günümüzde, hamile kalma şansını artırmak amacıyla kullanılan tüp bebek gibi yöntemlerde, anne rahmine aynı anda birden fazla döllenmiş yumurta transfer ediliyor.

ARTIŞ ÇİFT YUMURTA İKİZLERİNDE MEYDANA GELDİ



Oxford Üniversitesi'nde sosyoloji ve demografi profesörü olan Christiaan Monden, "Veriler gerçekten çok çarpıcı. Geçtiğimiz 40 ile 50 yılda, zengin ve gelişmiş ülkelerde kısırlık tedavisi oranlarında oranlarında güçlü bir artış gördük ve bu, hem göreli hem de mutlak anlamda daha önce gördüğümüzden daha fazla ikiz doğmasına neden oldu."



Bununla birlikte, Dr. Monden ve meslektaşları tek yumurta ikizleri için doğum oranı zaman içinde neredeyse hiç değişmemiş olsa da, tıbbi yardımlı üremenin bir sonucu olarak doğan ikizlerin küresel olarak arttığını keşfettini ifade etti.



ANNENİN YAŞI ARTTIKÇA İKİZ DOĞUM OLASILIĞI ARTIYOR

Araştırmacılar, ikiz doğumununa artıran diğer itici güçlerin arasında, hormon tedavisine, ve diğer kadın-doğum hizmetlerine erişimin artması ve aynı zamanda ebeveynliğin ertelenmesi olduğunu söyledi. Araştırmacılar, çift yumurta ikizlerine sahip olmanın yaşla birlikte arttığını ve 35 ile 39 yaşlarında zirveye ulaştığını söyledi.



Human Reproduction dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında bilim insanları dünya nüfusunun yüzde 99'unu kapsayan 165 ülkede 2010-15 arasındaki doğum oranlarını analiz ettiler.



Küresel olarak, ikiz oranları 1980'lerden bu yana bin doğumda 9'dan 12'ye yükseldi. Ancak tablo, büyük ölçüde ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. . En büyük artışlar Kuzey Amerika (% 71), Avrupa (% 60) ve Asya'da (% 32) görüldü. İngiltere’de , ikiz doğum oranı yaklaşık yüzde 62 arttı, ancak İnsan Döllenme ve Embriyoloji Kurumu'nun (HFEA) 2007'de çoklu doğumları azaltmak için bir kampanya başlatmasından bu yana düştüğü düşünülüyor.



EN YÜKSEK ATIŞ ABD YA DA AFRİKA'DA

Diğer taraftan, çalışmada Afrika'da iki ayrı yumurtadan doğal olarak doğan yüksek oranda ikiz olduğu belirtildi. Ayrıca, araştırmaya göre ikizlerin yüzde 80'i şu anda ya Afrika'da ya da ABD'de doğuyor.



Monden, "İkiz doğum sayısı sayısı Güney Amerika dışında her yerde arttı. Kuzey Amerika ve Afrika'da rakamlar yüzde 80'den fazla arttı. Ancak Afrika'da bu artış, tıbbi destekten ziyade neredeyse tamamen nüfus artışından kaynaklanıyor” açıklamasını yaptı.



İngiliz Doğurganlık Derneği başkanı ve Manchester'daki St Mary's Hastanesinde bir jinekolog olan Raj Mathur ise şunları söyledi:



“İkiz doğum oranlarının oranlarının artması bizi şaşırtmıyor çünkü tıbbi üremenin varlığının artması ve ayrıca kadınların biraz daha yaşlı olması durumlarının her ikisi de ilk doğumun ikiz olması şansını artırıyor. Ancak aynı zamanda, Batı Avrupa'ya, özellikle İngiltere ve İskandinav ülkelerine bakarsanız, oranların 2010 ve 2015'te olduğundan daha düşük olduğunu görebilirsiniz.“İkiz bebeklerin çoğu kesinlikle iyidir, ancak ikiz gebeliğin anne ve bebek için daha büyük riskler taşıdığına şüphe yoktur, bu yüzden farklı ülkeler ikiz doğumlarının önüne geçmek için çeşitli önlemler alıyor” dedi.

ANTALYALI SİYAM İKİZLERİ AYRILDI(ARŞİV)