İklimi tehdit eden tehlike: İnek geğirmeleri

İneklerin geğirmeleri, iklim değişikliğini hızlandıran metan üretimine yol açıyor. Bunun önüne geçmek isteyen bir tasarım şirketi sığırlar için yeni bir yüz maskesi geliştirdi. Maske, ineklerin çıkardığı gazı yakalayıp metanı karbondioksit ve su buharına dönüştürüyor. Bu tasarım, Terra Cart Design Lab yarışmasında ödül kazandı.



İngiltere merkezli bir tasarım grubu olan Zelp tarafından geliştirilen maske, yarışmanın dört şampiyonundan biri oldu. Sürdürülebilir Piyasalar Girişimi kapsamında yarışmanın startını veren Prens Charles, geçen hafta Londra'da düzenlenen ödül töreninde tasarımı "büyüleyici" olarak nitelendirdi.



FİKRİN YOLA ÇIKIŞ HİKAYESİ



İnekler, atmosferdeki ısıyı tutmada karbondioksitten 25 kat daha etkili kokusuz bir sera gazı olan metan gazından çok ciddi oranlarda salgılıyor. Tek bir süt ineği National Library of Medicine'da yayımlanan bir çalışmaya göre bir günde 130 galon (0.52 metreküp) metan üretebiliyor. Araştırma şirketi Statista ise dünyada yaklaşık 1 milyar sığır olduğunu hesaplıyor. Buna göre bir gün içinde dünyadaki tüm sığırlar 130 milyar galon (yani 520 milyon metreküp) metan gazı üretiyor. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre inekler ve diğer çiftlik hayvanları insan kaynaklı iklim emisyonlarınının yaklaşık yüzde 14'ünün nedeni...



DİYETLE ÇÖZÜLEMEYİNCE



Geçmişte sığır endüstrisi metan sorununu ineklerin diyetlerini değiştirerek çözmeye çalışıyordu. Zelp, ineklerin geğirmelerindeki metanı algılayıp, yakalayan bir maske tasarlayarak ineklerin klasik yiyeceklerini yiyerek sindirim yapmasına olanak tanıdı. Wired Dergisi tarafından yer alan bir habere göre maskelerin ucundaki bir sensör, bir ineğin ne zaman nefes verdiğini ve bununla beraber dışarı atılan metan yüzdesini algılıyor. Maske, metan seviyeleri çok yüksek olduğunda oksidasyon mekanizmasını hareket geçirerek bu metanı, karbondioksit ve su buharına dönüştürüyor. Böylece karbondioksite dönüşen metan emisyonun 25'te 1 oranında daha az zararlı gaz etkisi ortaya çıkıyor.