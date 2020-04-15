İlaç devleri corona virüs aşısı için güçlerini birleştirdi

Dünyanın en büyük ilaç devlerinden ikisi olan GSK ve Sanofi, Covid-19’un yayılmasını durdurmak için aşı çalışmalarında güçlerini birleştiriyor.



Şirketlerden yapılan açıklamada aşıyla ilgili önemli bir haber geldi. Açıklamaya göre 2021’in ikinci yarısına kadar aşı hazır olamayacak.



GSK’nın genel müdürü Emma Walmsley BBC’ye aşıların genellikle geliştirilmesinin ve test edilmesinin on yıl sürdüğünü söyledi. Yetkili, aşıyı sadece 18 ayda hazır hale getirme planının normal sürecin büyük bir hızlanması olduğunu belirtti.



GSK ayrıca, İngiltere’de hükümetin ay sonuna kadar 100.000 test yapma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için diğer bir ilaç devi AsraZeneca ile de bir ortaklık kuruyor.



Emma Walmsley, İngiltere’nin en büyük iki ilaç şirketinin Mayıs başında 30.000 günlük test yapılmasına yardımcı olabileceğini umduğunu söyledi.



Aynı zamanda GSK, aşı programından elde edilen karı, gelecekteki virüs tehditlerine yönelik artan araştırma ve geliştirmeye yönlendireceğini de ekledi.



DİĞER AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA



Aşıyla ilgili çalışma yapan diğer gruplar ise daha hızlı sonuç vaat ettiler. Aşı araştırması yapan Oxford Üniversitesi profesörü Sarah Gilbert ekibiyle yaptıkları çalışmanın sonbaharda işe yarayacağından yüzde seksen emin olduğunu ifade etti.



Şu anda geliştirilmekte olan yirmiden fazla aşı var. Devam edenler çalışmalar arasında ABD’de, ilk insan deneyini gerçekleştiren araştırma da bulunuyor. Seattle’da bir laboratuvarda yapılan araştırmada hayvan testlerinin atlanması gibi alışılmadık bir adım atılmıştı.



Avustralyalı bilim adamları ise iki potansiyel aşıyı, gelincikler üzerinde enjekte etmeye başladılar. Bu çalışma, hayvan testi aşamasına geçmek için yapılan ilk kapsamlı klinik öncesi çalışma olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar, nisan ayı sonunda insan testi aşamasına geçmeyi umduklarını söyledi.

DSÖ'DEN UMUT VERİCİ AŞI AÇIKLAMASI