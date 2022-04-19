İlaç firmaları taahhüt ettiği indirimi yapmıyor: Hastalar 78 ilaçta ek ücret ödüyor

Haber: Melike Şahin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapmalarına rağmen bazı ilaç firmaları iskonto indirimi uygulamıyor. 78 ilaçta firmalar, kamu kurum iskontosunu uygulamayı bıraktı ya da daha az uyguluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, firmaların taahüt ettiği indirimi yaptığını varsayıyor ancak bazı firmalar bu indirimi yapmıyor. Aradaki farkı hastalar ödemek zorunda kalıyor. Hastaların bir kutu ilaç için ödediği ek tutar 132 TL'ye kadar çıkıyor.

"KANSER İLAÇLARINDA YAKLAŞIK 107 TL ÖDENİYOR"

Bazı ilaç firmalarının iskonto anlaşmasını uygulamamıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, "Kanser ilaçlarının bir tanesinde hasta o ilaca ulaşmak istiyorsa 107 TL, epilepsi ilacının birinde 15 TL, bir kutu için bunlar. Romatizma ilacı için 132 TL, kan sulandırıcı için 49 TL, insülin ilacı için 18 TL, tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaç 54 TL, bir kalp ilacında yine 20 TL yi bulan bunlar küçük küçük örnekler. Bunların sayısı fazla." dedi.



Sistemde iskontolu ilaç olarak göründüğünü ama ilacın gelişinde indirim uygulanmadığını belirten Özcan, firma ve SGK arasındaki olay olmasına rağmen beyan eden yansıtan kişi eczacılar oluyor ve vatandaşlardan tepki gördüklerini söyledi.



Şu anda en büyük sıkıntı yaşayanların diyaliz hastaları olduğunu açıklayan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, "Diyaliz hastalarındaki sıkıntı şöyle her seferinde, 60 adet ya da 120 adet diyalizde kullanılan solüsyon dediğimiz çözeltiler yazılıyor. Bunlar bir seferde hastaya bir reçetede 600 TL'den bin TL'ye, bin 200 TL'ye varan fark demek. hasta bunu günde 2 ya da 5 kere kullanıyor. Kişi bu ilacı kullanmazsa hayatı riske giriyor." dedi.



İlaç firmaları artan maliyetleri gerekçe gösteriyor. Türk Eczacılar Birliği ve 54 eczacı odası Sosyal Güvenlik Kurumu'na sorunun aciliyetini iletti..