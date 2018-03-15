İleri evre meme kanseri için biyonik nanocihazlar geliştirildi

İleri evre meme kanserinde kullanılan tedaviler bir süre sonra etkinliğini kaybedebiliyor. Kanser hücrelerinin ilaçlara direnç geliştirmesi sonucu tedaviler işe yaramıyor ve hasta için hayati risk oluşuyor.



Ancak Çin’de geliştirilen biyonik nanocihazlar,ileri evre meme kanserlerinde umut niteliği taşıyor.



Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisine bağlı Şanghay Tıbbi Malzeme Enstitüsünce, vücudun içine yerleştirilebilen kırmızı kan hücresi ile kaplı bu biyonik nanocihaza rHS-DTX adı verildi.



İleri evre meme kanserli farelerde denenen cihaz, tümörleri yüzde 98,2 oranında temizledi. Farelerin organlarında ve kan hücrelerinde daha sonra yapılan incelemede zehirlenme olmadığı gözlemlendi.



Çalışma "Advanced Functional Materials" dergisinde yayımlandı.



DNA NANOROBOTLARININ DA KANSERLE MÜCADELEDE ETKİLİ OLDUĞU BELİRTİLDİ



Çin’de son zamanlarda nano teknolojinin tıpta kullanımına yönelik çalışmalar yoğunlaştı. İki hafta önce de Çin Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Merkezinin (NCNST) 5 yılda geliştirdiği DNA nanorobotlarının kanser tedavisinde başarılı olduğu açıklanmıştı.



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