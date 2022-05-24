Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu tarafından Adana ve Gaziantep’te gerçekleştirilen çalıştaylarda hijyenik ürünlere ve doğum kontrol ürünlerine erişim sorunu ile sağlık personeli eksikliklerine dikkat çekildi.



Toplantılarda, çadır kentte yaşayanların hijyenik ürünlere ulaşmakta güçlük çektiklerine ve aile planlaması konusunda danışmanlık alamadıklarına dikkat çekilirken Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) personel ve malzeme eksikliği sebebiyle yeterli hizmet verilemediği belirtildi. Dil bariyeri ve kimlik sorunlarının göçmenlerin sağlık hizmetlerini almasında önemli bir engel oluşturduğu ifade edilirken tasarruf önlemleri sebebiyle de doğum kontrol ürünlerine ulaşılamadığı aktarıldı.



KADIN VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZLERİ



CİSÜ Platformu Sözcüsü Filiz Kocaboğa, “Danışmanlık verme konusunda kamu ve yerel yönetimler koordineli biçimde harekete geçmeli. Belediyelerin kadın danışma merkezi ve gençlik danışma merkezi kurarak CSÜS danışmanlığı verebileceğini düşünüyoruz. Bölgede pamuklu hijyenik ped üretimiyle kadınlara istihdam sağlanabilir. Göçmenlerde dil bariyerini kaldırmak için ASM ve hastanelere daha fazla tercüman desteği sağlanmalı. Aile Planlaması’na ilişkin ürünlerin SGK kapsamına alınması da çok yararlı olacaktır” dedi.



İLK ADIM İSTASYONLARI İLE HİZMET HARİTASI



Sağlıklı Hayat Merkezlerinin (SHM) daha iyi tanıtılması için ASM, muhtarlık, belediyelere ziyaretlerle materyal bırakılabileceğini kaydeden Kocaboğa, “Halkın verilen CSÜS hizmetlerine dair bilgisi zayıf. ‘İlk adım istasyonları’ kurularak haritalandırma yapılabilir ve kurumlar arasındaki iletişim güçlendirilebilir” dedi. Kocaboğa, “İlk adım istasyonlarında yerel ve göçmen halka daha kolay erişebiliriz, ihtiyaçları öğrenip ‘ihtiyaç haritası’ çıkarabiliriz ve ‘hizmet haritası’ çıkarabiliriz” diye de ekledi.