Türkiye'de ilk kalp naklini yapan Opr. Dr. Kemal Bayazıt hayatını kaybetti.

Öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının öncüsü olan Bayazıt'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirtti.

''BANA MEMLEKETİMİN İHTİYACI VAR''



Türk tıbbında ve cerrahisinde bir ekol olan, on binlerce kalbe dokunmuş, yetiştirdiği cerrah ve kardiyologların yüz binlerce kalbe dokunmasını sağlayan hocaların hocası Kemal Bayazıt'ın, yıllar önce "İngiltere'de kal" dediklerinde, "Bana memleketimin ihtiyacı var." diyerek dönmesinin Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Prof. Dr. Küçükaksu, Türk tıp camiasına ve kalp hekimliğine başsağlığı diledi.

Kemal Bayazıt için İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde cuma günü sabah saat 10.00'da uğurlama, daha sonra kuruluşunda çalıştığı Siyami Ersek Kalp Hastanesinde saat 11.00'de tören düzenleneceğini belirten Küçükaksu, Bayazıt'ın cenazesinin öğle vakti Şakirin Camisi'de kalınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti.



KEMAL BAYAZIT KİMDİR?

Kemal Bayazıt, 11 Mart 1930 tarihinde Kahramanmaraş‘ta doğmuştur. 1947 yılında Bursa Erkek Lisesinden mezun oldu. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1962 1967 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezinde görev yaptı.



Kemal Bayazıt, 1963 yılında İstanbul Haydarpaşa Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezinde Prof. Siyami Ersek tarafından gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk açık kalp ameliyatına katıldı.



Hemen ardından 1963 yılında İngiltere‘ye giderek Leads Üniversitesi‘nde bir yıl Dünya’da Kalp Kapak cerrahisinin Duayenlerinden Prof.Wooler’ın yanında romatizmal kalp cerrahisi alanında öğrenim gördü. 1965 yılında Türkiye‘ye dönüşünde, Göğüs Cerrahisi Merkezinde klinik şefi oldu. Avrupa‘da ve Türkiye‘de ilk kez bir hastada üç kalp kapağının protez replasmanı ameliyatını (Aort-Mitral-Triküspid) İstanbul’da gerçekleştirdi.



Türkiye’de 1974 yılında başlattığı Koroner Bypass Ameliyatlarını 1980’lerde rafine halde seri bir şekilde uygulayarak “modern koroner bypass” cerrahisinin kurulması ve gelişmesini sağladı. Türkiye’de Kalp Cerrahisinde birçok ameliyatı ilk kez o yaptı ve seri uygulamalarını gerçekleştirdi.