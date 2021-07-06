İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı | 26 Haziran - 2 Temmuz 2021

Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına dair haftalık verileri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 olarak görüldü.

VAKALARIN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL

Vaka sayısının 26 Haziran - Temmuz 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en yüksek olduğu iller Ağrı 155.57, Siirt 105.45, Bitlis 101.14, Kütahya 97.11, Erzurum 91.00, Eskişehir 81.34, Ardahan 84.23, Kırıkkale 78.94, Rize 76.95 ve Van 76.13 oldu.

Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.