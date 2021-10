İmplant tedavisi sağlık turizmine katkı sağlıyor

Türkiye'yi ziyaret eden gurbetçiler, sağlık turizminin avantajlarını fırsata dönüştürerek Türk hekimlerinin kapısını çalıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2021'in ilk çeyreğinde yurt dışından gelen 218.895 kişiye sağlık hizmeti veren Türkiye, 393 milyon 688 bin dolar gelir elde etti.

İlk çeyrekte turizmde kültür, spor, eğitim, paket tur gibi harcamalarında yüzde 80’e varan azalmalar yaşanırken, sağlık harcamalarında yüzde 4,7 artış görüldü.

Sağlık turizmindeki talep patlamasının ardında diğer ülkelere kıyasla daha ekonomik çözümler sunmasının bulunduğunu söyleyen Cerrahi Grup Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimi Dt. Utku Can Usanmaz, "Başta Almanya olmak üzere, İskandinav ülkeleri, Londra ve Avustralya'dan yoğun bir gurbetçi talebi var. Son yıllarda listeye Amerika bile eklendi" dedi.



DİŞ TEDAVİLERİNDE MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI



Türkiye'de modern ve ileri diş tedavi uygulamalarının olduğunu belirten Dt. Utku Can Usanmaz, "Diş hekimlerimizin yetkinliği fiyat avantajlarıyla birleştiğinde, ülkemizin sağlık turizminden elde ettiği gelir artıyor. Deneyimli diş hekimlerimizin uzun vadeli kalite güvencesi vermesi, ülkemizi yalnız gurbetçiler değil yabancı hastaların da gözdesi haline getiriyor" dedi.



EN ÇOK İMPLANT TERCİH EDİLİYOR



Diş tedavilerinde en çok tercih edilen yöntemlerin başında implantlarda uygulanan All on Four ve All on Six’in geldiğini belirten Usanmaz, "All on Four implant tekniği, hiç dişi bulunmayan hastaların çene yapılarını inceleyerek çene kemiğine uygulanan 4 implant üzerine protezinin sabitlenmesini sağlayan diş tedavi tekniğidir. Bu yöntem komple implant tedavisi talep eden hastalarımız tarafından daha çok tercih ediliyor" dedi.

Usanmaz, implantın yanı sıra diğer tedavi tercihlerinin ise, estetik diş tedavileri, gülüş tasarımı, beyazlatma ve diş protezleri olduğunu söyledi.