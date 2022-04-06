Dişlerin çene kemiğini besleyen organlar olduğunu belirten Diş Hekimi Ömer Karaaslan, "Tek bir dişin bile kaybedilmesi, çene kemiğinin erimesine neden olabilir. Bu durum ilk 6 ayda yüzde 50'ye varan kemik kaybı yaratabilir. Diş kayıplarının hemen ardından uygulanan implant tedavisiyle bu sorunların önüne geçmek mümkün" dedi. Kaybedilen dişler, yemek yeme ve konuşma güçlüklerinin yanı sıra çene kemiği erimesine de neden olabiliyor. Diş çürümesi ve diş eti rahatsızlıklarına bağlı olarak kaybedilen dişlerin çene kemiğinde boşluk yaratarak hızlı bir erime süreci başlattığına dikkat çeken Ömer İstanbul Diş Polikliniği Kurucusu Diş Hekimi Ömer Karaaslan, "Çene kemiği erimesi kemik kaybıyla birlikte ağız çevresinde kırışıklıklar, ağız ve yanaklarda çökme gibi estetik sorunlar yaratabilir.Yüz bölgesinde zamanla hızlı yaşlanma belirtileri gösterebilir. Diş kayıplarının hemen ardından uygulanan implant tedavisiyle bu sorunların önüne geçebilmek mümkün" dedi.AŞIRI STRES DE ÇENE KEMİĞİ ERİMESİNE NEDEN OLUYORAşırı stresin tetiklediği diş gıcırdatma ve diş sıkma sorunlarının da çene kemiği erimesine yol açtığını kaydeden Ömer Karaaslan, "Diş sıkma ve diş gıcırdatma sırasında sadece dişler aşınmıyor. Diş yüzeyinde görülen aşınmaların bir benzeri çene kemiğinde de oluşuyor. Diş köklerinin erimesine neden olan tümör ve kist oluşumları da çene kemiğine zarar veriyor. Diş köklerine oradan da çene kemiğine doğru hızlı bir şekilde ilerleyen bu sinsi oluşumlar, sadece ağız ve diş sağlığı değil, bütünsel sağlık için de büyük bir tehlike yaratıyor" diye ifade etti.KAYIP, 6 AYDA YÜZDE 50'Yİ BULABİLİRÇene kemiğinin dişlerin köklerinden beslendiğini söyleyen Diş Hekimi Ömer Karaaslan, "Yalnızca tek bir dişin kaybedilmesi bile çene kemiğinin yeterli besine ulaşmasını engelliyor. Erime süreci diş kaybının ardından başlıyor ve hızla ilerliyor. Kayıp, 6 ayda yüzde 50’yi bulabilir.Eksik dişler için doğal, konforlu ve uzun ömürlü bir çözüm olan implant tedavisi, protezlere kıyasla çene kemiğini uyararak hem kemik hem de yüz yapısını koruma altına alıyor.Diş implantları çene kemiğine yerleştirildiği için doğal diş gibi hareket ederek diğer dişlere uyum sağlayabiliyor" dedi.YETERSİZ ÇENE KEMİĞİNDE KEMİK GREFTİ TEDAVİSİİleri derecede çene kemiği erimesi vakalarında birden çok tedavi yöntemi uygulanabileceğini söyleyen Karaaslan, "Bu vakalarda implant tedavisine başlamadan önce kemik grefti tekniği sıkça başvurulan yöntemdir. Kemik grefti, insan ve hayvan kemiklerinden ya da sentetik malzemelerden üretildiği için çene kemiğiyle tam uyum sağlıyor. Sadece kaybedilen kemiğin yerini almakla kalmıyor, aynı zamanda çene kemiğini yeniden büyümesi için uyarıyor. Tedavi sonunda sağlıklı kemikle bütünleşiyor" diye konuştu.