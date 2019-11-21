İngiltere'de hastanelerde yanlış tedavi iddiası: En az 42 bebek öldü

İngiltere'de bazı devlet hastanelerinde yaşanan yanlış tıbbi uygulamaların bebek ve anne ölümlerine yol açtığını ortaya koyan bir rapor yayımlandı.



Yayınlanan rapora göre 1979 ve 2017 yılları arasında en az 42 bebek ve 3 anne hayatını kaybetti. Bu ölümlerin yanlış tıbbi uygulamaların tekrarlanması sonucu yaşandığı ve aslında önlenebileceği ortaya çıktı.

50'den fazla bebeğin de yanlış klinik uygulamalar sonucu beyin hasarı yaşadığı belirtiliyor.

Toplamda 600'den fazla vakanın incelendiğini aktaran uzmanlar, ölü ve yaralı sayılarının araştırmanın ilerleyen safhalarında artabileceğini söylüyor.

Aileler ise sorumluların cinayetle yargılanmasını talep ediyor. İngiltere Ulusal Sağlik Servisi ise yaşananlardan dolayı kamuoyundan özür diledi