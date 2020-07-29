İngiltere'nin peşin aldığı aşı 250 milyon doza ulaştı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen Covid-19 kısa sürede küresel bir salgına dönüştü.

Dünyanın dört bir yanından şirketleri SARS benzeri yeni tip corona virüse karşı aşı geliştirmeye çalışıyor.



Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İngiltere son birkaç haftadır henüz testleri bitmemiş aşıları satın almaya başladı.



Ülke son olarak Sanofi ve GlaxoSmithKline (GSK) şirketlerinin geliştirdiği aşıdan 60 milyon doz sipariş verdi. İngiltere son siparişle beraber toplamda dört farklı şirketten 250 milyon doz aşı satın almış oldu.

Ayrıca yapılan açıklamalara göre şirketlerle yapılan anlaşmalarda Londra hükümetinin daha fazla aşı alabileceği belirtildi.



Sanofi ve GSK'dan yapılan açıklamalara göre testlerin başarılı olması durumda aşı 2021'in ilk yarısında piyasada olacak. Üretilen ilk dozlar da parasını peşin veren İngiltere'ye gidecek.



İngiltere geçen hafta 30 milyon doz BioNTech/Pfizer aşısından ve 60 milyon doz Valneva aşısından sipariş etmişti. Hükümet daha önce AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşıdan da 100 milyon doz aldı.



Başka bir ifadeyle piyasada henüz bir aşı yok ama 56 milyon nüfusu olan İngiltere'nin kapısında 250 milyon doz potansiyel aşı bekliyor.