İnme geçirme yaşı düşüyor. 30 yaş altında risk arttı

Dünyada her yıl 12 milyon kişi inme geçirirken Türkiye'de bu sayı 150 bin.

İnme belirtileri ise; şiddetli baş ağrısı, bulantı, vücutta kasılmalar, kol ve bacaklarda kısmi veya tam felç.

İstanbul'da beşincisi düzenlenen Beyin Sempozyumu'nda son tedavi yöntemleri konuşuldu.

NTV'ye konuşan Fizik Tedavi ve Nörorehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Engin Çakar “Hareketsizlik, aşırı alkol tüketimi, aşırı sigara özellikle son zamanlarda elektronik sigara tüketimi gibi sorunlar bunun çağrısını yapıyor. Tek taraflı felç yapar genelde ama kanamaysa ani şok bayılma gibi durumlar da olabilir.” dedi.

İnme artık gençlerde de sıklıkla görülüyor. Onlardan biri de şu anda üniversite üçüncü sınıf öğrencisi olan Sude Yılmaz.

Henüz 16 yaşındayken inme geçiren Yılmaz "6 yıl kadar bir zaman oldu beyin kanaması geçireli ama tedavilerim devam ediyor. Gün geçtikçe daha iyi oluyorum mücadele ediyorum, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım. Bir kırıklık olsa da içimde pes etmemeye çalışıyorum.” dedi.

İnmede ailesel faktörler de etkili. Havva Yapıcı ve Eser Küçük kardeşler 7 yıl arayla inme geçirdi.

Eser Küçük “Lavaboda düşüp kalınca beni ailem buldu, 38 gün yoğum bakımda kaldım. Çok şükür arı gibiyim şimdi ablam rahatsızlandı onu getirdik.” diye konuştu.

Her hastalıkta olduğu gibi inmede de erken müdahale hayat kurtarıyor