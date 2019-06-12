İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, 5 alıcı ve verici olmak üzere 10 ayrı karaciğer nakli operasyonu aynı anda yapılıyor. Ekipte, 100'ün üzerinde sağlıkçı yer alıyor.
Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, merkeze aynı anda gelen ve acil olan 5 karaciğer hastasına nakil yapılacağı bilgisini paylaştı. Yılmaz, hastaların sadece birinin akraba olmadığını, hepsinin de karaciğer nakiline acil ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Operasyonların bu akşam bitmesi planlanıyor.
İnönü Üniversitesi Guiness Rekorlar Kitabına girebilir (5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli yapılıyor)
NTV HaberSağlık
Malatya'da tıp tarihine geçebilecek bir karaciğer nakli operasyonu yapılıyor. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 5 hastaya eş zamanlı nakil yapılıyor. Operasyon başarılı olursa ekip, Guiness Rekorlar Kitabına girebilir.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, 5 alıcı ve verici olmak üzere 10 ayrı karaciğer nakli operasyonu aynı anda yapılıyor. Ekipte, 100'ün üzerinde sağlıkçı yer alıyor.