Gelişen teknolojinin yaşam tarzında köklü değişikliklere sebep olurken tembel bir nesil yaratmada hayli etkili olduğunu ifada eden Avrasya Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, “Öyle ki fiziksel aktivitelerimiz kısıtlandı, bir merdiven bile çıkmaya üşenir olduk. Tabii beslenme düzenimiz de bu köklü değişimden nasibini alanlardan. Fastfood tarzı beslenme alışkanlıkları ve yüksek kalorili beslenme obeziteyi kamçılarken özellikle 30’lu yaşlardan itibaren obezite sıklığı artıyor. 30’lu yaşlardan itibaren beslenme alışkanlığımız değişmese de vücudumuz bir dönüşümün içine giriyor ve bize yabancı bazı durumlar ortaya çıkıyor” diyor.



Hem ülkemizde hem de dünyada giderek artan şişmanlığın ve verilemeyen inatçı kiloların en önemli nedenleri arasında insulin direnci olduğunu söyleyen Doktor Ayşegül Navdar, “Anahtar kelime insülin direnci. İnsülin direnci kilo aldırıyor, kilo artışı insülin direncini tetikliyor. Yani insülin direnci hem sebep hem de sonuç. Bu kısır döngünün baş aktörü olan insülin direncini kırarsak işte o zaman kalıcı ve sağlıklı kilo vermiş oluruz” diye konuşuyor.



İNSÜLİN NE İŞE YARAR?



İnsülin pankreastan salgılanan bir hormon. Başta kas ve yağ dokusu olmak üzere kanda dolaşan şekerin hücre içine alınarak vücudun şekeri kullanmasını sağlıyor. Karaciğerde fazla şekerin depolanmasında etkili. Vücuttaki yağ ve proteinlerin parçalanmasını engelliyor.



İNSÜLİN DİRENCİ VE KİLO KISIR BİR DÖNGÜ GİBİ…



İnsülin direncinin ise pankreastan yeterince insülin salgılandığı halde vücudun insülin cevabının azalması. Bu durumda pankreas insülin direncini kırmak için daha fazla insülin salgılıyor. Kanda gerektiğinden fazla olan insülin yemek sonrası kan şekerinde ani düşmeye ve erken acıkmaya sebep oluyor ve bu da kilo artışına yol açıyor. Bu kilo, insülin direncini daha da arttırıyor ve sonuç yine kilo alımı oluyor.



“Yani bu süreç bir kısır döngüden ibaret! Ancak bu kısır döngüyü kırmanın bir yolu var. O da; insülin direncini kırmak” diyen Dr. Navdar, insülin direnci ve onunla mücedele için yapılması gerekenler hakkında şunları aktarıyor:



İNSÜLİN DİRENCİ NEDEN OLUR?



· “Genetik yatkınlık,

· Hareket azlığı,

· İlerleyen yaş,

· Kilolu olmak,

· Yüksek kalorili rafine gıdalarla beslenmek insülin direncine sebep oluyor.



SADECE OBEZİTEYE DEĞİL BİRÇOK HASTALIĞA ZEMİN HAZIRLIYOR



İnsülin direnci ilerleyen yıllarda şeker hastalığına sebep oluyor. Aslında şeker hastalığının en erken bulgusu denilebilir. Şeker hastalığının yanı sıra obezite, hipertansiyon, kalp damar hastalığı, kan yağlarının yükselmesi, kansere yatkınlık insülin direncinin sıkça görülen diğer sonuçları olarak söylenebilir.



· Çocuk, genç, yaşı ilerlemiş obezler,

· Kilo vermek isteyenler,

· Ailede şeker hastalığı olanlar,

· Yemekten sonra uyku hali, halsizlik baş dönmesi şikayeti olanlar,

· Tedaviye dirençli trigliserid yüksekliği olanlar,

· Karaciğer yağlaması olanlar,

· Hızlı kilo alanlar,

· Tatlı gıdalara aşırı düşkünlüğü olanlar,

· Açlığa dayanamama, açlıkta baş dönmesi sersemlik hissi, dudaklarda uyuşma, sinirlilik baş ağrısı, göz kararması ve bulantı şikayeti olanlar mutlaka insülin direncine baktırmalı.



İNSÜLİN DİRENCİ NASIL ANLAŞILIR?



Hasta açken kanında ölçülen şeker ve insülin değeri ile hesaplanan HOMA-IR testi, insülin direncini tespit eden basit ve güvenilir bir yöntemdir.



İNSÜLİN DİRENCİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Tedavi için anahtar kelimeler; egzersiz, kilo vermek ve insülin direncini düşüren ilaçlar… Öncelikle yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Kilo aldıktan sonra ya da 30’lu yaşlardan itibaren değil, çocukluk çağında bilinçli beslenmeyi öğrenmeliyiz. Çocukluk çağından itibaren yüksek kalorili rafine gıdalardan uzak durmalıyız. Eğer 30’lu yaşları çoktan geçmiş ve kiloları almışsak egzersiz ve diyet ile birlikte muhakkak insülin direncini düşüren ilaçlar kullanmalıyız. Bu ilaçlarla hem insülin direncini düşürerek hem de iştahı azaltarak sağlıklı ve kalıcı kilo vermemiz mümkün. İnsülin direnci ve obezite birbirini tetikliyor. Özellikle ilerleyen yaşta şeker hastalığı, kalp ve damar hastalığı, obezite, hipertansiyon, kansere yatkınlık gibi ciddi hastalıklar insülin direnci zemininde gelişir. Her yaş grubunda olmakla birlikte özellikle obez çocuk ve gençlerde insülin direnci aranmalıdır.”



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