İran'da ilk maymun çiçeği vakası

İran'da maymun çiçeği virüsünde ilk vaka açıklandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, ülkenin Ahvaz kentinde 34 yaşındaki bir kadının maymun çiçeği virüsüne yakalandığını duyurdu.

Testi pozitif çıkan kadının karantinaya alındığı belirtildi.



MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?



"Maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas veya cinsel ilişki halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.



MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?



Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.



MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?



Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen "su çiçeğine" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.



MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?



Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.