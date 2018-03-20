Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) ile Kadıköy Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sanat Çalışma grubu ile Sağlık Çalışma grubu ve Kadıköy Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında 22 Mart 2018 perşembe günü Saat 13:00-14:30 arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde İsa Altun ile Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Anne Baba Eğitimi düzenlenecek.



TÜSODER Bağımlılıkla Mücadele ve Bilişim Komisyonu üyesi ve Bağımlı Danışmanı İsa Altun, ailelere, çocuklarını bağımlılığa götüren süreci tanıma ve önleme konusunda neler yapabilecekleri konusunda sahadaki deneyimlerden yola çıkarak bilgi aktarımı yapacak.



Bakırköy Adliyesinde adli bilişim uzmanı, tercüman ve bilirkişi olarak da görev yapan İsa Altun, bağımlılık ve bilişim alanında bilgilendirmek amaçlı belediyelerde, üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında ailelere yönelik görsel sunumlu konferanslar veriyor.



Emniyet teşkilatından emekli olan polis memuru İsa Altun, uyuşturucu bağımlısı bir gencin vasiyeti üzerine hayatını uyuşturucuyla mücadeleye adadı. Altun’un, “Bir Kereden Çok Şey Olur”, “Kod Adı Beyaz Ölüm”, “Benim Çocuğum Kullanmaz-Bonzai” ile bilişim suçları ve bilgi güvenliğini içeren “Ortam Sanal Olsa da Suç Gerçektir” isimli kitapları bulunuyor.