İshal neden olur, nasıl geçer? (İshale ne iyi gelir?)

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İshal, tıpta 'diyare' adıyla bilinen bir bağırsak sorunudur. İshalin fazla uzun sürmesi ve tedavi edilmemesi insan vücudunda ciddi sorunlar meydana getirebilir.

İshal, bakteriyel enfeksiyonlara ve bağırsak sorunlarına bağlı olarak gelişir. Hava sıcaklıkların artmasıyla bakteri üretiminin hızlanması, tüketilen besinlerin kısa sürede bozulmasına ve bakteriler için uygun ortamlar haline gelmesine neden olur.

Bu besinlerin tüketilmesi vücutta ishal sorununun oluşmasına yol açabilir.

Soğuk algınlığı, mide sorunları ve bağırsak rahatsızlıkları da ishale yol açan diğer etmenler arasında yer alır.

İSHAL BELİRTİLERİ

- Aniden ortaya çıkan veya sürekli devam eden mide bulantısı



- Çoğu zaman mide bulantısına eşlik eden karın ağrısı



- Bağırsak hareketlerinin anormal ve olması gerekenden hızlı olmasından kaynaklanan kramplar



- Dışkılamadan sonra dahi devam eden şişkinlik hissi



- Dehidrasyon (vücudun susuz kalması)



- Bazı ishal türlerine eşlik edebilen ateş



- İhtiyaç olmasa bile sürekli tuvalete çıkma ve bağırsakları boşaltma hissi



- Normal günlerden farklı olarak çok fazla dışkılamak



İSHALİN NEDENLERİ

- Gıda alerjileri ve besin zehirlenmeleri



- Bakteriyel bağırsak enfeksiyonları, virüsler ve parazitler



- Huzursuz bağırsak sendromu



- Antibiyotik başta olmak üzere çeşitli etken maddelere sahip olan ilaçların kullanımı



- Sindirim bozuklukları



- Laktoz intoleransı



- Solunum yolu enfeksiyonları



- Doğumdan gelen metabolik rahatsızlıklar



- Diyabet (şeker hastalığı)



- Alkol bağımlılığı ya da aşırı alkol tüketimi



- Bazı kanser hastalıkları

İSHALE NE İYİ GELİR?



İshal, genellikle 1-2 gün içinde etkisini kaybeden bir rahatsızlıktır. İshalin 1 haftadan fazla sürmesi vücuttaki sıvı kaybını arttıracağından vücut için çok tehlikeli bir boyut kazanabilir. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurmak gereklidir.



İshal tedavisi için:



Damardan serum tedavisi uygulamak ishali geçirmek için uygulanan bir yöntemdir.



Antibiyotikler ishal tedavisinde etkilidir.



Bağırsak düzenleyici ilaç kullanımı ishalin geçmesini sağlar.



Doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanabilirsiniz.

Mineral takviyelerinin alımı vücut bağışıklığını arttıracağından ishalin kısa sürede geçmesinde etkili olur.

Dışkılama alışkanlıklarının normalin dışına çıkması herkesi fazlasıyla rahatsız eden durumdur. Bu tip durumların en kısa sürede tedavisi için başvurulması gereken ilk yöntemler doğal tedavi yöntemleridir. Doğal tedavi yöntemlerinin işe yaramadığı ve rahatsızlıkların birkaç gün içinde geçmediği durumlarda ise mutlaka bir uzmana başvurarak tedavi olmak gereklidir.

İSHAL İÇİN DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bol sıvı tüketimi, ishalin yol açtığı sıvı kaybının olumsuz etkilerinden korunmak için oldukça önemlidir.



Meyve suları potasyum bakımından zengin olduklarından ishal sürecinde vücuda faydalı olurlar.

Muz ishal kesmede en etkili meyvelerdendir.

Kraker ve kızarmış ekmek gibi besinler ishal tedavisinde önemli bir yer kaplar.

Yoğurt ve nişasta bakımından zengin probiyotiklerin tüketimi ishalin etkisini kısa sürede kaybetmesine neden olur.

Medikal çaylar ve Türk kahvesi ishal tedavisinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda gazoz ve şekerli çay tüketimi hem vücudun sıvı alımına katkı sağlar hem de ishalin kısa sürede geçmesinde etkili olur.

Sarı leblebi de ishal tedavisinde tüketilebilir.