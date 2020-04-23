İskoçya'da corona virüse yakalanan prematüre bebek iyileşti

İskoçya'da 26 Mart'ta doğduktan hemen sonra yapılan corona virüs testi pozitif çıkan Peyton adlı prematüre bebeğin virüsü yendiği açıklandı.

DHA 23.04.2020 - 15:55 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 15:58

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İskoçya’da sekiz hafta erken doğan ve üç haftalıkken corona virüse (Covid-19) yakalanan prematüre bebekten iyi haber geldi.

Sekiz hafta erken doğum yapan Tracy Maguire’nin Peyton isimli kızı üç haftalıkken corona virüse yakalanmasının ardından iyileşti.

DOĞDUĞUNDA 1,5 KİLOYDU

26 Mart’ta doğan Peyton doğduğunda 1,5 kiloydu. Maguire, doktorların test yapmak için Peyton'un burnuna bir çubuk soktuğunu izlerken o anları gördüğü “en kötü şeylerden” biri olarak anlattı.

ÜLKEDEKİ EN GENÇ VAKA

Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra iyileşen Peyton’ın ülkede corona virüse yakalanan en genç kişi olduğu belirtiliyor.

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