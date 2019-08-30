Temmuz ayında yaşandığı ortaya çıkan olayın ardından 17 bebekte bazı belirtiler görüldü. Anneler, bebeklerinin yüzlerinin yanı sıra kol ve bacaklarının tamamen tüylerle kaplandığını aktardı.
Olayın, ilaç şirketinin dağıtım merkezinde yanlış etiketlemeden kaynaklandığı ortaya çıktı. Şirketin faaliyetleri durduruldu. İspanya Sağlık Bakanlığı, ilacın toplatılmasına karar verdi.
Bebeklerin durumunun birkaç hafta içinde normale döneceği açıklandı. Bebeklere yanlışlıkla verilen ilacın, aşırı tüylenmeye yol açan ve "kurt adam" sendromu olarak da bilinen "hipertrikoz" belirtilerine yol açtığı biliniyor.
İspanya’da ilaç skandalı (Yanlış ilaç bebeklerde "kurt adam" sendromuna yol açtı)
NTV HaberSağlık
İspanya büyük bir ilaç skandalına sahne oldu. Malaga'da mide ilacı yerine saçkıran ilacı verilen bebeklerin vücutları tüylerle kaplandı.
Temmuz ayında yaşandığı ortaya çıkan olayın ardından 17 bebekte bazı belirtiler görüldü. Anneler, bebeklerinin yüzlerinin yanı sıra kol ve bacaklarının tamamen tüylerle kaplandığını aktardı.