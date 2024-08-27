İspanya'nın Sevilya kentinde Batı Nil virüsü: Son 1 ayda 5 kişi öldü

Endülüs özerk yönetimi Sağlık Bakanlığınca basına verilen bilgilerde, Sevilya'nın Coria del Rio kasabasında iki kişinin daha Batı Nil virüsünden öldüğünün tespit edildiği, bölgede son bir ayda bu virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.



Bakanlık, Sevilya'nın Dos Hermanas, Los Palacios, Villafranca, Coria del Rio, Gerena ve Carmona kasabalarında şimdiye kadar 10 kişide Batı Nil virüsünün tespit edildiğini kaydedip, bunlardan 5'inin öldüğü, 3'ünün taburcu edildiği, 2'sinin de tedavisinin sürdüğü bilgisini paylaştı.



Ölen kişilerin 4'ünün 71 ile 87 yaşları arasında olduğu ifade edildi.



Endülüs özerk yönetimi, 2024 yılı boyunca Batı Nil virüsü teşhisi konulanların sayısının 40'u bulduğunu duyurdu.



Özellikle sivrisinek ısırmasından bulaşan virüse karşı Sevilya'dan geçen en büyük nehir olan Guadalquivir çevresinde kontrollerini sıklaştıran Endülüs özerk yönetimi, bölge halkına sivrisinekleri kovucu tedbirler alması tavsiyesinde bulunuyor.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ BULAŞMA YOLLARI NELER?



Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, insanlarda nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilen, insanlara sıklıkla enfekte sivrisineklerin sokması ile bulaşan viral bir hastalıktır.



Hastalığın etkeni Flaviviridae ailesinin Flaviviruscinsinde yer alan bir RNA virüsüdür. Batı Nil Virüsü (BNV)nün yaşam döngüsünde, yabani kuşlar ana konaktır. Kuşlardan kan emen sivrisinekler, hastalık etkenini insanlara, bazı memelilere (at gibi) ve yabani kuşlara taşırlar.Ancak insanlarda ve atlarda enfeksiyon düşük viremi ile seyrettiğinden bunlar diğer sivrisinekleri enfekte edemez, dolayısı ile kazara döngüye girerler ve son konak olurlar.



BATI NİL VİRÜSÜ'NÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER



BNV ilk olarak 1937 yılında Uganda’da Batı Nil bölgesinde bir kadında izole edilmiştir. Kuşlarda (kargalar ve güvercinler), ilk defa 1953 yılında Nil Deltasında tanımlanmıştır.Hastalığa yönelik insan enfeksiyonları, dünya genelinde birçok ülkede 50 yıldan daha uzun süredir görülmektedir. Hastalık, çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülür. 2018 yılında Avrupa Bölgesinde ve komşu ülkelerinde vaka sayılarında artışlar görüldüğü bildirilmektedir.



BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?



Hastalık kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz. Virüs, insanlara sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır.



BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ



Batı Nil Virüsü Enfeksiyonun inkübasyon süresi 3-14 gündür. Hastalık belirtileri olarak ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal, cilt döküntüsü, kas titremesi ve kasılmalar, uyku hali, koma görülebilirkennadiren ölüm görülür. Nörolojik hastalık ve ölüm yaşlı hastalarda daha sık görülmektedir.

