Isparta'da corona virüs şüphesi olan hasta taburcu edildi

Çin'den gelen ve öksürük ile ateş şikayeti üzerine başvurduğu hastanede corona virüs şüphesiyle gözlem altına alınan S.A.'da, yapılan tetkikler sonucu virüs tespit edilmedi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce S.A.'nın taburcu edildiği açıklandı.

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Çin'den geldiğini söyleyen S.A. adlı erkek hasta, dün, Isparta Şehir Hastanesi'ne öksürük ve ateş şikayetleriyle başvurdu. S.A., corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı. Özel alanda tutulan hastanın sağlık durumu, yakından takip edildi. S.A.'dan alınan örnekler, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilerek, incelendi. Tetkik sonucu S.A.'da, corona virüs tespit edilmedi. Tedavisi tamamlanan S.A., hastaneden taburcu edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şehir Hastanesi'ne başvuran 2019-nCoV olası vaka S.A.'nın tahlilleri Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nda incelenmiş olup; 2019-nCoV virüsüne rastlanmamıştır. Hastanın gerekli tıbbi tedavileri yapılmış olup, taburcu edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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