Isparta’da endoskopi sonrası ölüm ('Endoskopi ilacı öldürdü' iddiası)

Endoskopi için hastaneye gitti ancak verilen ilaç sonrası hayatını kaybettiği iddia edildi.



55 yaşındaki Ramazan Gök, midesindeki rahatsızlık nedeniyle Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu.



Kendisiyle birlikte 5 hastaya daha endoskopi yapıldı. Ancak iddiaya göre hastalar, kendilerine verilen ilaç sonrası fenalaştı.



Yoğun bakıma alınan 6 kişiden Ramazan Gök kurtarılamadı.



Ramazan Gök'ün hiçbir sağlik sorunu olmadığını söyleyen aile, ihmal iddiasiyla şikayetçi oldu.



Hastanın cenazesi, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Olaya ilişkin Başhekim Ferudun Ruşen Keskin'den de açıklama geldi. Konunun araştırıldığını belirten Keskin, hastanın kesin ölüm nedeninin otopsiyle ortaya çıkacağını söyledi.