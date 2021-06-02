İsrail’de Pfizer / BioNTech aşısı olanlarda kalp iltihabı görüldü

İsrail’de Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz Aralık ila Mayıs ayları arasını kapsayan araştırmasında Pfizer / BioNTech aşısının ikinci dozunu olan genç erkeklerde kalp iltihabı (miyokardit) görülebildiğini açıkladı. 5 milyondan fazla iki doz aşı olmuş kişi arasında 275 miyokardit vakası görüldüğü açıklanırken, kişilerin yüzde 95'inin hastalığı hafif atlattığı, hastanede kalış süresinin dört günü geçmediği vurgulandı.

ntv.com.tr 02.06.2021 - 14:28

İsrail’de Pfizer / BioNTech aşısı olanlarda kalp iltihabı görüldü

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İsrail’de Sağlık Bakanlığı, Aralık 2020 ile Mayıs 2021 arasında aşılanan 5 milyondan fazla kişiden 275'inde miyokardit yani kalp kası iltihabı görüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın araştırmasında 16 ile 30 yaş arasındaki erkeklerde görülen miyokarditin aşıyla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

Araştırmanın sonucuna göre 16-19 yaş grubunda bu bağlantı diğer yaş gruplarına göre daha fazla görüldü.

Konunun daha ayrıntılı araştırılacağı ilan edildi.

Kalp kası ihtihabı görülenlerin yüzde 95'inin hastalığı hafif atlattığı, hastanede kalış süresinin dört günü geçmediği vurgulanırken ülkede 12  15 yaş grubunun aşılanması şimdilik ertelendi.

Üretici Pfizer, İsrail'deki gözlemden haberdar olduğunu ancak aşı ile vakalar arasında bir neden ilişkisinin bulunmadığını duyurdu.

Şirket, aşı olanlarda görülen miyokardit yani kalp kası ilhitabı vakalarının genel olarak toplumda görülenden daha fazla olmadığına dikkat çekti.

Aşılanan 5 milyon kişide görülen miyokardit vakası sayısının, normalde toplumda görülmesi beklenen sayıyla örtüştüğü ifade edildi.

Aşılamada büyük bir başarı gösteren İsrail’de nüfusunun yaklaşık %55'i corona virüse karşı aşılandı.

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