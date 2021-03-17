İsrailli araştırmacılar, hamile kadınlara Covid-19 aşısı uygulamanın bebekleri koruyabileceğini söylüyor

İsrail'de yapılan yeni bir araştırmada, Covid-19'a karşı aşılanan hamile kadınların, bebeklerine koruma sağlayabildikleri açıklandı.



Şubat ayında yapılan araştırmaya göre, iki dopz Pfizer / BioNTech aşısı uygulanan 20 kadının tamamında gebeliğin son üç ayında ve doğan bebeklerinde plasenta transferi yoluyla antikorlar tespit edildi.



Çalışmada, "Bulgularımız, hamile kadınların aşılanmasının Covid-19 enfeksiyonundan anne ve yenidoğan bebeğin korunmasını sağlayabileceğini vurgulamaktadır" ifadeleri yer aldı.



Kudüs'teki Hadassah Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacıların bulguları araştırma makalelerinin çevrimiçi olarak yayınlandığı medRxiv'de yer aldı.



‘DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR’



Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, çalışmanın küçük bir boyutta yapıldığının altını çizerken aşılamanın hamileliğin farklı aşamalarındaki etkisini ve şu anda mevcut olan farklı aşıların güvenliğini ve etkinliğini ölçmek için daha fazla araştırmanın gerekli olduğunu söylediler.



Araştırmacılardan biri olan Dana Wolf, Jerusalem Post gazetesine göre, çalışma grubunun ilerleyen zamanda aşıların tetiklediği antikorların bebeklerde ne kadar süre kaldığına bakmaya başlayacağını söyledi.



BİONTECH VE PFİZER 4 BİN GÖNÜLLÜYLE ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI



Pfizer ve BioNTech geçtiğimiz ay, sağlıklı hamile kadınlarda Covid-19 aşısının güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için 4 bin gönüllü uluslararası bir çalışma başlattıklarını açıklamıştı.



Deneme ayrıca aşılanmış hamile kadınların bebeklerine koruyucu antikorlar aktarıp aktarmadığını da değerlendirecek.



Geçen hafta yayınlanan ayrı bir ABD çalışması, Pfizer / BioNTech ve Moderna gibi mRNA Covid-19 aşılarının gebe kadınlarda antikorların plasenta veya anne sütü yoluyla bebeklere aktarıldığını tespit etmişti.