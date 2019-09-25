Medimagazin’de yer alan habere göre, Eczacı Taner Ercanlı, Ankara Eczacı Odası olarak dünyada eczacılık alanında yaşanan sıkıntıların da değerlendirildiği 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nde, Türkiye'de eczacılık alanında yaşanan sıkıntılara çözüm yollarının bulunmasını talep ettiklerini belirtti.



Eczacılık mesleğinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Ercanlı açıklamasında, “Eczane ekonomilerinde yıllardır yaşanan daralma, gelir düzeyimizin düşmesi, kamunun üzerimize yüklediği finansal ve bürokratik yükler, dolayısıyla ilaç ve sağlık danışmanlığı işlevimizi yeterince yerine getiremeyişimiz, kamu-kurum-hastane eczacılarımızın özlük hakları başta olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sıkıntılar ve geleceğimiz olan gençlerimizin gittikçe büyüyen istihdam sorunu, mesleğimizin geleceğini tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı.



Eczacılık fakültesi mezunu gençlerin istihdam sorununa değinen Ercanlı “Eczacı işgücünün vasıfsızlaştırılmasına, gençlerimizin gelecek kaygılarına seyirci kalamayız. Geleceğimizi, mesleğimizi emanet edeceğimiz gençlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.



“İŞSİZ ECZACI SAYISI ARTACAK!”



Ankara Eczacı Odası olarak, yetkili otoritelerden isteklerinin, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere; özel hastaneler ve ilaç sektöründe eczacı istihdamının artırılması için de çalışmaların yürütülmesi yönünde olduğunu vurgulayan Ercanlı şunları kaydetti:



“Kamuda çalışan eczacı sayısının az olması kadar, hali hazırda kamuda görevine devam eden eczacılarımızın özlük haklarında yaşanan sıkıntılar da acilen çözüm bulunması gereken konular arasındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan sıkıntılara, şehir hastanelerinde yaşanan sıkıntılar da eklenerek; şehir hastanesinde istihdam edilen eczacı ve yardımcı personel sayısının az olması, eczacılarımızın kliniklerde görev yapmaması ve döner sermayeden pay alamaması gibi pek çok sorun mesleğimizin önünde ortaya çıkan yeni sorunlar olarak karşımıza dikilmektedir.”



"EĞİTİMİN NİTELİĞİ ARTIRILMALI"



Eczacılık fakültelerinin eğitim niteliğinin azaldığına dikkat çeken Ercanlı, “Ankara Eczacı Odası olarak eczacılık fakültelerinin taban puanlarının yükseltilmesi ve fakültelerimizin asgari eğitime başlama kriterlerine uygun hale getirilmesini talep etmekteyiz. Fakültelerimiz bu asgari şartları sağlayana kadar, hali hazırda eğitim veren eczacılık fakültesi kontenjanlarının azaltılması ve yine bu asgari şartlar tamamlanana kadar yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması, mesleğimizin dünya standartlarını yakalamasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.