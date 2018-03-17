İstanbul Tabip Odası’dan ntv.com.tr’ye ödül

ÖDÜL GETİREN HABER Türkiye kanser ilaçlarında dünyanın gerisinde mi kaldı?

İstanbul Tabip Odası tarafından her yıl düzenlenen 14 Mart Tıp Haftası Basında Sağlık Ödülleri törenle sahiplerine verildi.



11 gazetecinin ödüllendirildiği törende ntv.com.tr Sağlık Editörü ve Muhabiri Tülay Karabağ, “Türkiye Kanser İlaçlarında Dünyanın Gerisinde mi Kaldı?” başlıklı haberiyle internet haber/araştırma kategorisinde ödül aldı.



Ödülünü İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Hekimoğlu’ndan alan Tülay Karabağ, törende yaptığı konuşmada, “Türkiye Kanser İlaçlarında Dünyanın Gerisinde mi Kaldı? başlıklı haberimle onkoloji koridorlarında zorunlu mesai yapan hastalar ve onları iyileştirmek için emek veren onkologların çok sık konuştuğu bir konuya dikkat çekmeye çalıştım. Bu önemli konuyu irdelediğim haberi ödüle değer gören İstanbul Tabip Odasına teşekkür ediyorum” dedi.



Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılan törene basın ve tıp camiasından çok sayıda davetli katıldı.