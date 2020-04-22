İstanbul Tıp Fakültesi ameliyatlara yeniden başlıyor

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, corona virüs nedeniyle ara verdiği ameliyatlara yeniden başlıyor. Dekan Prof. Dr. Tufan Tükek, hastanenin yoğun bakımındaki hasta sayısının giderek azaldığını ve özellikle cerrahi şansı bulunan erken evre kanser hastalarının ameliyat edileceğini söyledi.

ntv.com.tr 22.04.2020 - 14:46

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İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yoğun bakım hasta sayılarının azalmaya başladığını söyleyerek, ameliyatlara yeniden başlanacağının bilgisini verdi. 

TRT haberin aktardığına göre, Prof. Tükek, fakülteyi pandemi hastanesi haline getirdikten sonra birçok kaynağı corona virüsle mücadeleye ayırdıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Çok büyük bir dalga bekleniyordu. Bu nedenle bekleyebilecek ameliyatları ertelemiştik. Özellikle ameliyat bekleyen kanser hastalarının, bu haftadan itibaren belli bir sıraya koymak üzere ameliyatlarına başlayacağımızı söyleyebilirim. 10 yoğun bakım ayırdık. Bu hastaların ameliyatları COVID 19 dışındaki bir yerde olacak. Bunu da bir müjde olarak buradan söyleyebiliriz. Hastalara önce COVID nedeniyle tetkik yapacağız. Bunların bir kısmı ameliyat olma şansı olan erken evre kanser hastaları."

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