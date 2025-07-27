İstanbul'da 6 ayda 1,2 milyon ameliyat yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2025’in ilk 6 ayında kent genelinde 80,8 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat ve 20,1 milyon radyoloji görüntülemesi yapıldığını açıkladı. Aynı dönemde 1,8 milyon doz aşı uygulanırken, 82 bin otizm taraması gerçekleştirildi.



Güner, görevdeki birinci yılını değerlendirdiği açıklamasında, “Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun liderliği ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün desteğiyle sağlık altyapısını güçlendirdik. Daha erişilebilir ve kapsayıcı hizmetler için çalışıyoruz” dedi.



2024-2025 döneminde ayrıca 106 bin meme, 228 bin serviks ve 175 bin kolorektal kanser taraması yapıldı; 522 kişiye erken evrede kanser teşhisi kondu.