İstanbul'da bir hastane: Müşterileri, kobra, tarantula, iguana, piton ve diğerleri

Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesindeki hastane, egzotik evcil ve yabani hayvanlara kapsamlı sağlık hizmeti veriyor. Birimde, yılan türlerinin yanısıra, aslan, leylek, iguana gibi türlerin de her türlü tedavisi merkezde yapılıyor.

İstanbul'da bir hastane: Müşterileri, kobra, tarantula, iguana, piton ve diğerleri

Hayvanlara kapsamlı hizmeti sunan Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 24 polikliniğe sahip.

İstanbul'da bir hastane: Müşterileri, kobra, tarantula, iguana, piton ve diğerleri - 1 Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Acil birimi, at ve büyük hayvan ameliyat salonları binası, karantina binası, derslikler ve yatar hasta ahır ünitelerinden oluşan bu yapı, alanında birçok yeniliğe de öncülük ediyor.

İstanbul'da bir hastane: Müşterileri, kobra, tarantula, iguana, piton ve diğerleri - 2 Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Her türlü hayvan türüne ve hayvan sağlığına yönelik tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanan yüksek teknoloji de kullanıyor.

İstanbul'da bir hastane: Müşterileri, kobra, tarantula, iguana, piton ve diğerleri - 3 Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Kedi, köpek, at, sığır, koyun gibi evcil ve çiftlik hayvanlarının yanı sıra kaplumbağa, iguana, papağan, lemur, bukalemunmuhabbet kuşu gibi egzotik türler ve tilki, karaca, leylek, aslan, balık, kirpi ve yılan gibi canlılar da tedavi hizmeti alabiliyor.

İstanbul'da bir hastane: Müşterileri, kobra, tarantula, iguana, piton ve diğerleri - 4 Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Hastanenin yaban hayvanları kliniği, yılda ortalama 1000 egzotik pet ve yabani hayvana hizmet veriyor.

İstanbul'da bir hastane: Müşterileri, kobra, tarantula, iguana, piton ve diğerleri - 5 Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

her gün 24 saat hizmet vermekte. Hafta içleri saat saat 08.00-17.00 aralarında, hafta sonları ve özel günlerde ise 24 saat boyunca sadece Acil ve Yatar Hasta servisi çalışıyor. hizmetleri ücret tarifesine göre alınıyor.

İstanbul'da bir hastane: Müşterileri, kobra, tarantula, iguana, piton ve diğerleri - 6 Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

, sokak hayvanları için belediyelerle işbirliği içinde. Doğrudan sokak hayvanlarına bakım yapılmıyor, İstanbul’daki bazı ilçe
belediyeler ile yapılan protokoller kapsamında, yönlendirme ile hizmet veriliyor.

İstanbul'da bir hastane: Müşterileri, kobra, tarantula, iguana, piton ve diğerleri - 7 Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
İstanbul'da bir hastane: Müşterileri, kobra, tarantula, iguana, piton ve diğerleri - 8 Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
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