İstanbul'da bir hastane: Müşterileri, kobra, tarantula, iguana, piton ve diğerleri

Hayvanlara kapsamlı sağlık hizmeti sunan Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 24 polikliniğe sahip.

Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Acil birimi, at ve büyük hayvan ameliyat salonları binası, karantina binası, derslikler ve yatar hasta ahır ünitelerinden oluşan bu yapı, hayvan sağlığı alanında birçok yeniliğe de öncülük ediyor.



Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Her türlü hayvan türüne ve hayvan sağlığına yönelik tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanan hastane yüksek teknoloji de kullanıyor.



Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Kedi, köpek, at, sığır, koyun gibi evcil ve çiftlik hayvanlarının yanı sıra kaplumbağa, iguana, papağan, lemur, bukalemunmuhabbet kuşu gibi egzotik türler ve tilki, karaca, leylek, aslan, balık, kirpi ve yılan gibi canlılar da tedavi hizmeti alabiliyor.



Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Hastanenin yaban hayvanları kliniği, yılda ortalama 1000 egzotik pet ve yabani hayvana hizmet veriyor.



Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Hastane her gün 24 saat hizmet vermekte. Hafta içleri saat saat 08.00-17.00 aralarında, hafta sonları ve özel günlerde ise 24 saat boyunca sadece Acil ve Yatar Hasta servisi çalışıyor. Sağlık hizmetleri ücret tarifesine göre alınıyor.



Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Hastane, sokak hayvanları için belediyelerle işbirliği içinde. Doğrudan sokak hayvanlarına bakım yapılmıyor, İstanbul’daki bazı ilçe

belediyeler ile yapılan protokoller kapsamında, yönlendirme ile hizmet veriliyor.

Kaynak: Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi