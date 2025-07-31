İstanbul'da dehşet: Saç ektirdi, fenalaşıp hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Martyn James Latchman, saç ektirmek için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta bulunan özel bir klinikle anlaşan Latchman, 28 Temmuz'da işleme girdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Beş saat süren işlemden bir süre sonra fenalaşan genç adam, en yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine yatırılan Latchman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili "taksirle öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz Latchman'ın cenazesinin ülkesine gönderildiği öğrenildi.