İstanbul'da doktor ihmali sonucu ölüm iddiası

İkinci çocuğunun doğumundan iki gün sonra şiddetli sırt ve mide ağrısıyla hastaneye giden eşi Pınar Alaca'nın ağrı kesici verilerek evine gönderildiğini söyleyen İbrahim Alaca, “Eşimin çok aşırı derecede ağrıları olduğu için ben biraz sesimi yükselttim. ‘Eşim bayılmak üzere lütfen bakar mısınız’ dedim. Oradaki bir doktor hanım geldi, elleriyle eşimi kontrol etti ve bana ‘bu ağrıdan kimse ölmez, merak etmeyin’ dedi” diye konuştu.



Ancak eşinin sancılarının dinmediğini ifade eden Alaca, “Saat 2 civarları birden bire fırladı yataktan, ‘İbrahim ben nefes alamıyorum’ dedi. Ben bir sedyeye yerleştirdim. Doktor hanıma, ‘eşim çok ciddi şekilde rahatsız lütfen bakar mısınız’ dedim, o da ‘birazdan uzman doktorlarımız gelip bakacak’ dedi. Bekledik ama uzman doktor gelmedi. Ben yine eşimin rengi falan her şeyi gitti diye bağırdım. Doktor hanım o zaman gelip baktı” dedi.



Pınar Alaca'nın kalbi iki defa durdu. Ciddi kan kaybı yaşayan kadın, ameliyat edildikten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.



Eşini ihmal nedeniyle kaybettiğini düşünen İbrahim Alaca, şikayette bulundu. İki çocuğuyla yalnız kalan İbrahim Alaca, adli tıptan gelecek raporu bekliyor.