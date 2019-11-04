İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları için İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Esenyurt'ta dün 44 kişi ıspanak yedikten sonra rahatsızlanarak çevre hastanelere götürüldü. Acil servislerde ilk müdahaleleri yapılan hastaların tetkiklerinde yemekten zehirlendikleri belirlendi.



Zehirlenme olayının tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanaktan olduğu ileri sürüldü. Polis ekiplerinin zehirlenen vatandaşların satın aldıkları ıspanakların bulunduğu marketi tespit etmek için çalışma başlattıkları öğrenildi.



“44 VATANDAŞIMIZ HASTANELERE BAŞVURDU, 25 HASTA TABURCU OLDU”



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de, Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlenme iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Medyada yer alan “İstanbul’da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendi başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, 25 hasta taburcu olmuş, 19 hastanın ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."