İşte 'corona'yla savaşacak 7 profesör! (İkinci bilim kurulu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili ikinci bir bilim kurulu hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetmişti.

Koca, "Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Aralarında Aydınlı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın da olduğu 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi. Davet edilen uzmanlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya katıldı.Aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Pınar Okyay salgınla ilgili alınması gereken önlemleri bir kez daha hatırlattı.



Prof. Dr. Pınar Okyay, yaptığı açıklamada şu önerilerde bulundu:

"Vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan meslekler dışındaki alanlara kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evde kalan vatandaşların ihtiyaç ve güvenliklerinin sağlanması çok önemli. Besin zincirini sağlayan lojistik taşımacılık, fırın ve eczaneler gibi alanlarda çalışanlara yönelik alınacak özel önlemler ile iş gücünden düşmelerinin de önün geçilmeli. Kısa zamanda yerelde verileri okuyarak oluşan kümelere göre yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınmalı."

Kurula davet edilen halk sağlığı uzmanları, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter isimlerinden oluştu.

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