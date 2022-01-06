İtalya'da Covid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İtalya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 138 bin 310 testte 219 bin 441 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.



Toplam vaka sayısının 6 milyon 975 bin 465'e ulaştığı ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 593 bin 579'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 1467'ye çıktı.



İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 198 artarak 138 bin 474'e yükseldi.

113 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI



İyileşenlerin sayısı 46 bin 770 artışla 5 milyon 243 bin 412'ye ulaştı.



Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 113 milyon 516 bin 503 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 520 bin 634 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,1'i buldu.



Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada bugün itibarıyla 21 milyon 544 bin 385 hatırlatıcı doz uygulandı.



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HASTANELERDE OMİCRON YOĞUNLUĞU