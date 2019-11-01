“İyilik İçin Sen de Katıl, Organ Bağışını Konuşalım” etkinliği düzenlenecek

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Kadıköy Kent Konseyi, Kadıköy Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul (Marmara) Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi paydaşlığında etkinlik düzenlediklerini belirten TÜSODER-Tüketici Sorunları Derneği Genel Başkanı Dr. Deniz Öner, sadece 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası içinde değil tüm yıl boyunca konuyu gündemde tutmak istediklerini söyledi.



“İyilik İçin Sen de Katıl! Organ Bağışını Konuşalım” projesi kapsamında organ bağışının tüm boyutları ile konuşulmasını hedeflediklerini söyleyen Dr. Öner, şunları kaydetti:



“Organ bağışı ile ilgili bilinmeyen veya yanlış bilinen ne varsa uzmanlar doğrusunu anlatacak. Organ nakli için bekleyen hastalar, nakil olup ikinci yaşam şansına kavuşmuş olanlar, yakınlarına organlarını bağışlayanlar, sevdiklerinin organlarını hiç tanımadıkları insanlara bağışlayanlar duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekler. Organ Bağışı Kartları, onay veren kişiler için, sosyal medya ve kayıtlı iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılarak proje kapsamında düzenlenen çeşitli konser, spor karşılaşmaları, kültürel faaliyetler, geziler gibi etkinliklere ücretsiz katılım davetiyesine dönüşecek. ‘Ben ne yapabilirim’ diye soracak olursanız; organ bağışı yapabilirsiniz. Konu ile ilgili 1 dakikayı geçmeyen videolarla mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Etkinliklerimize bizzat katılıp destek verebilirsiniz.



Sosyal medya hesaplarımızı takip edip, etkinliklerimizi etiketleme yaparak duyurabilirsiniz. Organ bağışını arttırmak üzere geliştirdiğiniz fikirleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Proje gönüllümüz olarak katkı sağlayabilirsiniz. İyilik İçin Sen de Katıl! diyerek toplumun her kesimini, bir gün bizim ya da sevdiklerimizin başına gelebilecek bu konuda duyarlı olmaya konuşmaya, kampanya ve etkinliklerimize davet ediyor, birlikte sorunu çözelim diyoruz.”



“İyilik İçin Sen de Katıl! Organ Bağışını Konuşalım” etkinliği; 3 Kasım 2019 Pazar günü saat 13:00-18:00 arasında Kadıköy Süreyya Operası Önü, 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Saat 13:00-18:00 arasında Ataşehir Migros önünde yapılacak.



Etkinliğin takip edilebileceği sosyal medya hesapları:

www.facebook.com/iyilikicinsendekatil/

Twitter@iyilikicinsende

İnstagram@iyilikicinsende



VİDEO: ORGAN BAĞIŞI İÇİN NERELERE BAŞVURULMALI?

