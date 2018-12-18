İzmir'de 5 yıl önce ayağına takılan protezin isteği dışında değiştirildiğini ve yeni protezin vücuduna uyum sağlamaması nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden tır şoförü Ali Yılmaz, operasyonu yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.



48 yaşındaki Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "doktor ihmali nedeniyle bacağının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu" iddiasıyla bir hastanın geçen hafta hakkında suç duyurusunda bulunduğu doktor hakkında, kendisinin de suç duyurusu yaptığını söyledi.



Yılmaz, 2013 yılında geçirdiği kaza sonrası ayağından yaralandığını, takılan protezle yeniden hayata tutunduğunu belirterek, geçen yıl ekim ayında ayağında ağrı hissetmesi sonrası Tire Devlet Hastanesine başvurduğunu anlattı.



Ortopedi doktorunun protezde bir sorun olmadığını, "et yapışmasını temizlemek için operasyon yapacaklarını" söylediğini iddia eden Yılmaz, ekim ayında yapılan operasyon sırasında anestezinin belden aşağısına uygulanması nedeniyle protezinin değiştirildiğini fark ettiğini bu nedenle doktorla tartıştığını belirtti.



Yılmaz, taburcu olması sonrası ağrılarının devam etmesi üzerine yeniden doktora başvurduğunu dile getirerek, "Doktor, 'hafif bir sertlik var geçecek' dedi. 3 gün sonra taburcu edildim. 2 gün sonra kontrole gittiğimde ameliyatımı yapan doktor protezimle ilgili bir problem olduğunu çözmek için mücadele verdiğini söyledi. Ayağım gittikçe şişmeye başladı. Ateşim yükseldi. Ameliyattan bir ay sonra da enfeksiyon kaptı ayağım. Yeni bir protezin uyum ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyorlar. Yapılsa da bunun maliyetini karşılayamam." dedi.



DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Doktor hakkında Tire Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:



"Daha önce İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayetçi olmuştum. Soruşturma sürüyor. Doktorun yüzde kaç hatalı olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceğim. Benim hayattaki tek varlığım ailem, çocuklarım. Ben kimseden yardım istemiyorum. Ben sağlığıma kavuşmak ve bu halimde bile çalışıp paramı kazanmak istiyorum. Çocuğumun elinden tutup yürümek istiyorum."



İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise konunun kendilerine ulaştığını, şikayet üzerine de doktor hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

