İzmir'de organ naklinden sonra ölenlerin yakınları savcılığa suç duyurusunda bulundu

Münire İnanç diyaliz hastasıydı, 3 yıldır böbrek nakli bekliyordu. Ameliyattan sonraki 2 hafta her şey yolundaydı ancak kadının durumu gün geçtikçe ağırlaştı, hayatını kaybetti.



Filiz Tekin'den alınan organların nakledildiği Münire İnanç ve Arife Aykut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ölenlerin yakınları Ege Üniversitesi Hastanesi ve nakilde görevli doktorlardan şikayetçi oldu.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen hasta yakını Yusuf İnanç, “Bize ameliyatın başarılı geçtiği söylendi, biz buna çok sevindik, annemin artık kurtuluduğuna inandık. Sonra bize acı haberi verdiler ama biz inanamadık çünklü 10 gün çok iyiydi, diyalize bile girmedi, böbrek güzel uyum sağlamıştı” diye konuştu.



Filiz Tekin'in karaciğerinin nakledildiği Arife Aykut'un ailesi de sorumluların bulunmasını istiyor. Karaciğer yetmezliği bulunan Arife Aykut, 20 gün önce organ nakli için Ege Üniversitesi Hastanesine başvurmuştu.



Başvurudan hemen sonra organ bağışı yapıldı. Ailenin organ bulununca yaşadığı sevinç, kadının ölümüyle büyük acıya döndü.



Böbrek nakli yapılan Ali Uslu'nun sağlık durumu da ciddiyetini koruyor.



Her iki hastanın da enfeksiyon nedeniyle öldüğü belirlendi. Enfeksiyona neyin yol açtığı Ankara'da yapılacak incelemeden sonra tespit edilecek.



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