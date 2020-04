Japonya corona virüse iyi gelen ilaç için klinik çalışmalara başladı

Japon Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan'ın corona virüsü tedavisinde kullanılabilmesi için klinik çalışmalara başlandığı açıklandı. Yüz kişiyi kapsayacak araştırma sürecinde ilacın corona virüsü semptomları karşısındaki etkinliğini test edeceği öğrenilen araştırmacıların, çalışmalarını haziran sonunda tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Avigan'ın etkinliğinin kanıtlanması halinde, Japonya hükümetinden corona virüsü tedavisinde kullanılmak üzere onay alması bekleniyor.



JAPONYA HÜKÜMETİ AÇIKLAMIŞTI



Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, daha önce yaptığı açıklamada corona virüsünden enfekte olmuş hastaların tedavisinde gribe karşı geliştirilen bir ilacın kullanılabileceğini söylemiş, Avigan adlı ilacın tedavide sonuç verip vermediğini belirlemek üzere klinik çalışmalara başlanacağını duyurmuştu. Kato, ilacın etkisinin kanıtlanması halinde kullanımına onay vermeyi planladıklarını belirtmişti.



"ETKİNLİĞİNİ KANITLADIK"



Çinli araştırmacılar ise yaklaşık iki hafta önce yaptıkları açıklamada ilacın etkinliğinin ülkedeki farklı sağlık kuruluşları tarafından yapılan klinik çalışmalarda kanıtlandığını duyurmuştu. İlacın Wuhan ve Shenzen şehirlerinde sırasıyla 240 ve 80 kişilik hasta grupları üzerinde denendiğini aktaran Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Zhang Xinmin, hastalardan Avigan ilacı verilenlerin ortalama 4 gün içinde negatif sonuç verdiğini söylemişti. İlacı kullanmayan hastalarda ise sürecin 11 günü bulduğunu kaydeden Zhang, Avigan'ın zatürre başta olmak üzere corona virüsü semptomlarını gerilettiğinin ve belirgin bir yan etkisinin olmadığının da altını çizmişti.



GRİP İLACI OLARAK KULLANILIYOR



Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan Tablet'in, daha önce ebola virüsüne karşı da etki gösterdiği gündeme gelmişti. İlaç, Japonya'da grip tedavisinde kullanılıyor.

