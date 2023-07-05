Japonya'da ilaç geliştiriliyor: Dişler yeniden çıkarılabilir

Japonya'nın Osaka kentindeki Tıbbi Araştırma Enstitüsü Kitano Hastanesi'nde baş araştırmacı ve diş hekimliği ve ağız cerrahisi bölümü başkanı Katsu Takahashi, insanların dişlerini yeniden çıkartmayı sağlayabileceğini söyledi.

"DÜNYADA İLK DİŞ ÇIKARMA TEDAVİSİ GERÇEKLEŞTİ"



Takahashi ve araştırma ekibi, USAG-1'i bloke eden nötralize edici antikor ilacı geliştirdiğinde, söz konusu dişleri yeniden çıkarmak için bazı dişleri olmayan farelerde bu tedaviyi gerçekleştirdiler. Yani dünyadaki ilk diş çıkarma tedavisini geliştirdiler.



Elbette, ilacın hayvanlar üzerinde işe yaraması, insanlarda da işe yarayacağı anlamına gelmiyor ancak Takahashi iyimser. Araştırmacı, "İlacın klinik kullanımının önünü açmayı umuyoruz" dedi.



Bununla birlikte, klinik deneyler başlamadan önce ekibin, ilacın insanlarda güvenli olduğunu ve herhangi bir olumsuz yan etki olmaksızın test edilebileceğini göstermesi gerekiyor.



Durum böyle çıkarsa, ekip aynı zamanda milyonlarca hastaya fayda sağlayabilecek insan deneylerini de uygulayacak.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇERİSİNDE TEDAVİ GELİŞTİRİLEBİLİR



Takahashi ve ekibi, güvenlik çalışmalarının 2025'e kadar , etkinlik ve optimal doz çalışmalarının 2028'e kadar tamamlanmasını bekledikleri ileriye dönük bir program geliştirdiler.



Daha sonra, her şey plana göre giderse, 2029'a kadar ekip daha büyük klinik deneylere gerçekleştirebilir.