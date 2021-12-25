Japonya'dan Merck'in Covid-19 hapına acil kullanım onayı

Japonya, Amerikan ilaç firması Merck'in Covid-19'a karşı geliştirdiği ilaca "acil kullanım" onayı verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.12.2021 - 07:14

Japonya'dan Merck'in Covid-19 hapına acil kullanım onayı

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Bakanlığı, Covid-19'a karşı ağız yoluyla kullanılacak "Molnupiravir" ilacına ülke içi kullanım izni verdi.

Buna göre, hafif semptom gösteren 18 yaş ve üstü hastaların, ilacı 5 gün boyunca günde iki kez kullanımının yolu açıldı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, ülke geneli sağlık kuruluşlarına ilacın sevkiyatının hafta başında başlayacağını açıkladı.

Japonya hükümeti 1,6 milyon doz "Molnupiravir" ilacının tedariki için daha önce Amerikalı firma ile anlaşmaya varmıştı.

İLK İNGİLTERE ONAYLAMIŞTI

Merck firması Covid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için bu ay başında bakanlığa başvurmuştu.

İlk İngiltere'nin onay verdiği hafta içinde ABD'de de onaylanmıştı.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

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